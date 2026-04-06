За добу окупанти втратили 940 військових і майже 2 тисячі БпЛА - Генштаб

російська армія за минулу добу втратила ще 940 військових, 58 артсистем і 1953 безпілотники оперативно-тактичного рівня. Загальні бойові втрати рф з початку повномасштабного вторгнення вже перевищили 1,304 млн осіб, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Станом на 6 квітня 2026 року, за даними Генштабу, загальні втрати російських військ орієнтовно становлять 1 304 490 осіб. Також за добу Сили оборони знищили 2 танки, 10 бойових броньованих машин, 259 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 58 артилерійських систем.

Окремо у зведенні зафіксовано суттєві втрати ворога в безпілотниках – за добу росія втратила ще 1953 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

У Генштабі зазначили, що дані щодо втрат противника уточнюються.

