За добу окупанти втратили 940 військових і майже 2 тисячі БпЛА - Генштаб
Київ • УНН
Генштаб повідомив про знищення 1953 БпЛА, 58 артсистем та 259 одиниць автотехніки. Загальні втрати особового складу рф перевищили 1,3 мільйона осіб.
російська армія за минулу добу втратила ще 940 військових, 58 артсистем і 1953 безпілотники оперативно-тактичного рівня. Загальні бойові втрати рф з початку повномасштабного вторгнення вже перевищили 1,304 млн осіб, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Станом на 6 квітня 2026 року, за даними Генштабу, загальні втрати російських військ орієнтовно становлять 1 304 490 осіб. Також за добу Сили оборони знищили 2 танки, 10 бойових броньованих машин, 259 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 58 артилерійських систем.
Окремо у зведенні зафіксовано суттєві втрати ворога в безпілотниках – за добу росія втратила ще 1953 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
У Генштабі зазначили, що дані щодо втрат противника уточнюються.
