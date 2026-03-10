Оккупанты не прекращают попыток полностью захватить Покровск и Мирноград - ДШВ

Армия РФ продолжает давление, пытаясь полностью захватить Покровск и Мирноград в Донецкой области, однако подразделения 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск сдерживают наступление и наносят потери оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба корпуса, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ украинские военные отбивают атаки российских сил, которые пытаются продвинуться для полного овладения Покровском и Мирноградом.

Силы обороны препятствуют намерениям врага, нанося ему существенные потери в живой силе и технике - говорится в сообщении.

Указывается, что в течение прошлой недели украинские подразделения:

ликвидировали и ранили 270 российских военных;

сбили или посадили 763 ударных беспилотника;

уничтожили и повредили 21 единицу автомобильной и мототехники;

поразили 55 точек запуска БпЛА, а также 7 орудий и реактивных систем залпового огня.

Напомним

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в течение февраля Силы обороны освободили больше территории, чем захватил враг.

Возле Покровска продолжаются ожесточенные бои за Гришино, в поселке остаются гражданские — ДШВ