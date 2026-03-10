Оккупанты не прекращают попыток полностью захватить Покровск и Мирноград - ДШВ
Киев • УНН
Силы обороны сдерживают наступление оккупантов в Донецкой области и наносят врагу значительные потери. За неделю ликвидировано 270 россиян и обезврежено 763 беспилотника.
Армия РФ продолжает давление, пытаясь полностью захватить Покровск и Мирноград в Донецкой области, однако подразделения 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск сдерживают наступление и наносят потери оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба корпуса, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ украинские военные отбивают атаки российских сил, которые пытаются продвинуться для полного овладения Покровском и Мирноградом.
Силы обороны препятствуют намерениям врага, нанося ему существенные потери в живой силе и технике
Указывается, что в течение прошлой недели украинские подразделения:
- ликвидировали и ранили 270 российских военных;
- сбили или посадили 763 ударных беспилотника;
- уничтожили и повредили 21 единицу автомобильной и мототехники;
- поразили 55 точек запуска БпЛА, а также 7 орудий и реактивных систем залпового огня.
Напомним
По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в течение февраля Силы обороны освободили больше территории, чем захватил враг.
