Возле Покровска продолжаются ожесточенные бои за Гришино, в поселке остаются гражданские — ДШВ

Эксклюзив
13:30 • 3338 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
12:32 • 10584 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
10:22 • 13559 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
10:06 • 16352 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 37220 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 51972 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 58839 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 43700 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 77487 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 29833 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
Эксклюзивы
В Харькове уже 4 погибших после ракетного удара россиян по многоэтажке7 марта, 05:01
Мировые цены на нефть и газ бьют многолетние рекорды из-за войны с Ираном7 марта, 05:24
Курсанты казанского танкового училища начали сотрудничество с движением "АТЕШ" для саботажа войны7 марта, 06:00
19 из 29 ракет и 453 из 480 дронов обезвредили во время российской атаки, рф атаковала "Цирконами"7 марта, 07:12
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту09:47
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Михаил Федоров
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
УНН Lite
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"13:15
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"12:43
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту09:47
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесе6 марта, 18:52
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"6 марта, 15:48
Отопление
Фильм
Фильм
Социальная сеть
«Калибр» (семейство ракет)

Возле Покровска продолжаются ожесточенные бои за Гришино, в поселке остаются гражданские — ДШВ

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Российские войска пытаются закрепиться в центре Гришино малыми группами. В разрушенном поселке вблизи линии фронта до сих пор остаются мирные жители.

Возле Покровска продолжаются ожесточенные бои за Гришино, в поселке остаются гражданские — ДШВ

В районе населенного пункта Гришино к северо-западу от Покровска продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска пытаются продвинуться к центральной части поселка и закрепиться в застройке. Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, передает УНН.

Детали

По данным военных, противник продолжает попытки инфильтрации малыми группами, пытаясь продвигаться из восточной части населенного пункта к его центру.

Оккупанты пытаются закрепиться в разрушенной застройке и использовать ее как укрытие для дальнейшего продвижения вглубь поселка.

Противник продолжает попытки инфильтрации малыми группами и пытается продвинуться из восточной части населенного пункта к центральной

- сообщили в ДШВ.

В то же время, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, в Гришино до сих пор остаются гражданские жители.

Военнослужащие 155-й отдельной механизированной бригады в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ показали видео, на котором видно, как сейчас выглядит поселок.

Отмечается, что значительная часть Гришино разрушена в результате боевых действий. В некоторых районах российские военные прячутся среди руин зданий и используют их как укрытие, тогда как в других частях поселка гражданские люди вынуждены жить фактически рядом с линией боевых действий.

Напомним

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал обновленные данные о потерях российских войск по состоянию на утро 7 марта 2026 года. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1010 оккупантов, а общее количество потерь личного состава врага с начала полномасштабного вторжения достигло примерно 1 272 360 человек.

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в Украине
Село
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины