Возле Покровска продолжаются ожесточенные бои за Гришино, в поселке остаются гражданские — ДШВ

В районе населенного пункта Гришино к северо-западу от Покровска продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска пытаются продвинуться к центральной части поселка и закрепиться в застройке. Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, передает УНН.

Детали

По данным военных, противник продолжает попытки инфильтрации малыми группами, пытаясь продвигаться из восточной части населенного пункта к его центру.

Оккупанты пытаются закрепиться в разрушенной застройке и использовать ее как укрытие для дальнейшего продвижения вглубь поселка.

В то же время, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, в Гришино до сих пор остаются гражданские жители.

Военнослужащие 155-й отдельной механизированной бригады в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ показали видео, на котором видно, как сейчас выглядит поселок.

Отмечается, что значительная часть Гришино разрушена в результате боевых действий. В некоторых районах российские военные прячутся среди руин зданий и используют их как укрытие, тогда как в других частях поселка гражданские люди вынуждены жить фактически рядом с линией боевых действий.

Напомним

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал обновленные данные о потерях российских войск по состоянию на утро 7 марта 2026 года. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1010 оккупантов, а общее количество потерь личного состава врага с начала полномасштабного вторжения достигло примерно 1 272 360 человек.