Біля Покровська тривають запеклі бої за Гришине, у селищі залишаються цивільні - ДШВ

$43.810.0050.900.00
ukenru
Ексклюзив
13:30 • 2642 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
12:32 • 9528 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
10:22 • 13193 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
10:06 • 16010 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 36953 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 51826 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 58688 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 43670 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 77218 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 29817 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2.3м/с
53%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Харкові вже 4 загиблих після ракетного удару росіян по багатопопверхівці7 березня, 05:01 • 18581 перегляди
Світові ціни на нафту та газ б'ють багаторічні рекорди через війну з Іраном7 березня, 05:24 • 12154 перегляди
Курсанти казанського танкового училища почали співпрацю з рухом "АТЕШ" задля саботажу війниPhoto7 березня, 06:00 • 9078 перегляди
19 з 29 ракет і 453 з 480 дронів знешкодили під час російської атаки, рф атакувала "Цирконами"7 березня, 07:12 • 10346 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком09:47 • 10198 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 41395 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 48353 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 77218 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 47419 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 55232 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Андрюс Кубілюс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Іран
Житомирська область
Реклама
УНН Lite
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"13:15 • 1884 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"12:43 • 3304 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком09:47 • 10251 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 19618 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 19889 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Фільм
Соціальна мережа
«Калібр» (сімейство ракет)

Біля Покровська тривають запеклі бої за Гришине, у селищі залишаються цивільні - ДШВ

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Російські війська намагаються закріпитися в центрі Гришиного малими групами. У зруйнованому селищі поблизу лінії фронту досі залишаються мирні жителі.

Біля Покровська тривають запеклі бої за Гришине, у селищі залишаються цивільні - ДШВ

У районі населеного пункту Гришине на північний захід від Покровська тривають інтенсивні бойові дії. Російські війська намагаються просунутися до центральної частини селища та закріпитися в забудові. Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, передає УНН.

Деталі

За даними військових, противник продовжує спроби інфільтрації малими групами, намагаючись просуватися зі східної частини населеного пункту до його центру.

Окупанти намагаються закріпитися у зруйнованій забудові та використати її як укриття для подальшого просування вглиб селища.

Противник продовжує спроби інфільтрації малими групами та намагається просунутися зі східної частини населеного пункту до центральної

- повідомили у ДШВ.

Водночас, попри складну безпекову ситуацію, у Гришиному досі залишаються цивільні мешканці.

Військовослужбовці 155-ї окремої механізованої бригади у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ показали відео, на якому видно, як нині виглядає селище.

Зазначається, що значна частина Гришиного зруйнована внаслідок бойових дій. У деяких районах російські військові ховаються серед руїн будівель та використовують їх як укриття, тоді як в інших частинах селища цивільні люди змушені жити фактично поруч із лінією бойових дій.

Нагадаємо

Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив оновлені дані щодо втрат російських військ станом на ранок 7 березня 2026 року. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1010 окупантів, а загальна кількість втрат особового складу ворога з початку повномасштабного вторгнення сягнула приблизно 1 272 360 осіб.

Андрій Тимощенков

СуспільствоВійна в Україні
Село
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України