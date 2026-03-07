Біля Покровська тривають запеклі бої за Гришине, у селищі залишаються цивільні - ДШВ
Київ • УНН
Російські війська намагаються закріпитися в центрі Гришиного малими групами. У зруйнованому селищі поблизу лінії фронту досі залишаються мирні жителі.
У районі населеного пункту Гришине на північний захід від Покровська тривають інтенсивні бойові дії. Російські війська намагаються просунутися до центральної частини селища та закріпитися в забудові. Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, передає УНН.
Деталі
За даними військових, противник продовжує спроби інфільтрації малими групами, намагаючись просуватися зі східної частини населеного пункту до його центру.
Окупанти намагаються закріпитися у зруйнованій забудові та використати її як укриття для подальшого просування вглиб селища.
Противник продовжує спроби інфільтрації малими групами та намагається просунутися зі східної частини населеного пункту до центральної
Водночас, попри складну безпекову ситуацію, у Гришиному досі залишаються цивільні мешканці.
Військовослужбовці 155-ї окремої механізованої бригади у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ показали відео, на якому видно, як нині виглядає селище.
Зазначається, що значна частина Гришиного зруйнована внаслідок бойових дій. У деяких районах російські військові ховаються серед руїн будівель та використовують їх як укриття, тоді як в інших частинах селища цивільні люди змушені жити фактично поруч із лінією бойових дій.
Нагадаємо
Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив оновлені дані щодо втрат російських військ станом на ранок 7 березня 2026 року. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1010 окупантів, а загальна кількість втрат особового складу ворога з початку повномасштабного вторгнення сягнула приблизно 1 272 360 осіб.