Окупанти не припиняють спроб повністю захопити Покровськ і Мирноград - ДШВ

Армія рф продовжує тиск, намагаючись повністю захопити Покровськ і Мирноград на Донеччині, однак підрозділи 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ стримують наступ і завдають втрат окупантам. Про це повідомляє пресслужба корпусу, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ українські військові відбивають атаки російських сил, які намагаються просунутися для повного оволодіння Покровськом і Мирноградом.

Сили оборони перешкоджають намірам ворога, завдаючи йому суттєвих втрат у живій силі та техніці - йдеться у повідомленні.

Вказується, що протягом минулого тижня українські підрозділи:

ліквідували та поранили 270 російських військових;

збили або посадили 763 ударні безпілотники;

знищили та пошкодили 21 одиницю автомобільної і мототехніки;

уразили 55 точок запуску БпЛА, а також 7 гармат і реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, протягом лютого Сили оборони звільнили більше території, ніж захопив ворог.

