Окупанти не припиняють спроб повністю захопити Покровськ і Мирноград - ДШВ

9 березня, 19:48 • 20194 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
9 березня, 19:03 • 54131 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 32465 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 39075 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 43831 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 27193 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
9 березня, 11:13 • 58928 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 48837 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 66310 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
Трамп розглядає можливість захоплення Ормузької протоки через нафту9 березня, 20:46 • 11067 перегляди
Сибіга та глава МЗС Литви узгодили санкції проти рф та обговорили дії Угорщини9 березня, 21:27 • 9152 перегляди
Трамп назвав війну в Ірані "короткостроковою екскурсією"9 березня, 21:50 • 7302 перегляди
Трамп скасовує санкції проти країн-покупців російської нафти9 березня, 22:56 • 40589 перегляди
Кількість поранених у Дніпрі зросла, з'явилися перші кадри наслідків атакиPhotoVideo9 березня, 23:32 • 8708 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 46927 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 52548 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 56214 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 122150 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Андрій Сибіга
Ігор Терехов
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Харків
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 14499 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37 • 20818 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок9 березня, 15:28 • 21078 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters9 березня, 15:15 • 22293 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo9 березня, 12:47 • 26381 перегляди
Техніка
Фільм
Шахед-136
Золото
Дипломатка

Окупанти не припиняють спроб повністю захопити Покровськ і Мирноград - ДШВ

Київ • УНН

 • 3218 перегляди

Сили оборони стримують наступ окупантів на Донеччині та завдають ворогу значних втрат. За тиждень ліквідовано 270 росіян та знешкоджено 763 безпілотники.

Окупанти не припиняють спроб повністю захопити Покровськ і Мирноград - ДШВ

Армія рф продовжує тиск, намагаючись повністю захопити Покровськ і Мирноград на Донеччині, однак підрозділи 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ стримують наступ і завдають втрат окупантам. Про це повідомляє пресслужба корпусу, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ українські військові відбивають атаки російських сил, які намагаються просунутися для повного оволодіння Покровськом і Мирноградом.

Сили оборони перешкоджають намірам ворога, завдаючи йому суттєвих втрат у живій силі та техніці

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що протягом минулого тижня українські підрозділи:

  • ліквідували та поранили 270 російських військових;
    • збили або посадили 763 ударні безпілотники;
      • знищили та пошкодили 21 одиницю автомобільної і мототехніки;
        • уразили 55 точок запуску БпЛА, а також 7 гармат і реактивних систем залпового вогню.

          Нагадаємо

          За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, протягом лютого Сили оборони звільнили більше території, ніж захопив ворог.

          Біля Покровська тривають запеклі бої за Гришине, у селищі залишаються цивільні - ДШВ07.03.26, 16:11 • 4932 перегляди

          Вадим Хлюдзинський

          Війна в Україні
          Техніка
          Війна в Україні
          Покровськ
          Донецька область
          Мирноград
          Збройні сили України