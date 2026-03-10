Окупанти не припиняють спроб повністю захопити Покровськ і Мирноград - ДШВ
Київ • УНН
Сили оборони стримують наступ окупантів на Донеччині та завдають ворогу значних втрат. За тиждень ліквідовано 270 росіян та знешкоджено 763 безпілотники.
Армія рф продовжує тиск, намагаючись повністю захопити Покровськ і Мирноград на Донеччині, однак підрозділи 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ стримують наступ і завдають втрат окупантам. Про це повідомляє пресслужба корпусу, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ українські військові відбивають атаки російських сил, які намагаються просунутися для повного оволодіння Покровськом і Мирноградом.
Сили оборони перешкоджають намірам ворога, завдаючи йому суттєвих втрат у живій силі та техніці
Вказується, що протягом минулого тижня українські підрозділи:
- ліквідували та поранили 270 російських військових;
- збили або посадили 763 ударні безпілотники;
- знищили та пошкодили 21 одиницю автомобільної і мототехніки;
- уразили 55 точок запуску БпЛА, а також 7 гармат і реактивних систем залпового вогню.
Нагадаємо
За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, протягом лютого Сили оборони звільнили більше території, ніж захопив ворог.
