Сили оборони за місяць звільнили більше території, ніж захопив ворог - Сирський

МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Україна відправляє військових на Близький Схід для знищення "шахедів": в ISW дали оцінку ініціативі9 березня, 03:17 • 29111 перегляди
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони ОщадбанкуPhoto9 березня, 05:15 • 21840 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли06:56 • 15292 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video07:33 • 11239 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 15724 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 5548 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 16028 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 94167 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 95730 перегляди
Дональд Трамп
Музикант
Віктор Орбан
Олександр Сирський
Емманюель Макрон
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Німеччина
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video07:33 • 11465 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли06:56 • 15509 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 30656 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 37543 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 39353 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Financial Times
Шахед-136

Сили оборони за місяць звільнили більше території, ніж захопив ворог - Сирський

Київ • УНН

Головком Сирський заявив про звільнення 285 кв. км на Олександрівському напрямку. Удари DeepStrike знизили переробку нафти в рф майже на чверть.

Сили оборони за місяць звільнили більше території, ніж захопив ворог - Сирський

Сили оборони намагаються перехопити оперативну ініціативу і за місяць вперше із 2024 року звільнили більше території, ніж захопив за цей час ворог, контрнаступ на Олександрівському напрямку триває, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram у понеділок, пише УНН.

Сили оборони України намагаються перехопити оперативну ініціативу і змусити ворога грати за нашими правилами. Вперше із 2024 року, коли ми проводили Курську наступальну операцію, наші війська за місяць відновили контроль над більшою площею української землі, аніж за той самий час захопив ворог

- написав Головком ЗСУ Сирський.

З його слів, "проаналізували ці та інші результати на робочій нараді за підсумками діяльності Збройних Сил України в лютому 2026 року".

"Продовжуємо контрнаступальну операцію на Олександрівському напрямку. Тут угруповання ДШВ за місяць відновило контроль над 285,6 кв. км. Загалом з початку операції відновлено контроль над понад 400 кв. км території. Водночас і на багатьох інших напрямках наші воїни стримують противника шляхом активної оборони та подекуди мають просування вперед", - вказав Сирський.

Як зазначив Головком ЗСУ, "російський агресор кількісно переважає майже втричі, але, з огляду на наші активні дії, змушений переносити дати своїх запланованих операцій, латати дірки у своїй обороні та перекидати війська з інших напрямків".

"Діпстрайк" і не тільки

"Дістаємо противника також і на його території. Засобами DeepStrike у лютому було уражено 85 цілей. З урахуванням попередніх періодів, маємо кумулятивний ефект – зменшення загальних обсягів переробки нафти в рф на 24,8%", - вказав Сирський.

"Окремо слід виділити наш результативний ракетний удар по Воткінському заводу в Удмуртії, що виробляє ракети "Іскандер-М", "Орєшнік" та інші. Крім того, зменшення на 18% застосувань росіянами FPV-дронів у лютому – імовірний ефект від ураження нами арсеналів ворожих БпЛА", - повідомив Головком.

Ракетні війська у лютому, за його даними, "завдали 228 ударів, авіація Повітряних Сил – 104. Крім того, 293,8 тисячі бойових спецзавдань виконано нашими БпЛА".

Логістика і фортифікації

Під час наради, повідомив Сирський, він заслухав також доповіді щодо забезпечення логістики, інженерно-фортифікаційних робіт, відновлення боєздатності підрозділів, стану правопорядку у військах тощо.

"Не все дається легко, але Збройні Сили України тримають удар, нарощують спроможності, аналізують помилки та працюють над їх виправленням", - зазначив Сирський.

Питання бронетехніки

"Під час моїх поїздок у війська багато командирів бригад звертаються з проханням допомогти бронетехнікою. Вирішуємо і це проблемне питання. У лютому дещо покращилася тенденція щодо отримання міжнародної військової допомоги. Однак основним джерелом надходження військової техніки залишається її відновлення й ремонт власними силами – у лютому цей показник зріс порівняно з січнем майже на чверть", - вказав він.

Сирський подякував командирам за сумлінну, професійну роботу. "За результатами оцінювання роботи командирів найвищу оцінку в лютому отримав командувач ДШВ ЗС України генерал-майор Олег Апостол. Але насамперед щиро вдячний кожному українському солдатові. Адже саме солдат несе на своїх плечах головний тягар війни за Україну. Зусиллями солдата наша армія тримає лінію, іде вперед, звільняє українську землю. Слава Україні! Героям слава!" - вказав Сирський.

В удмуртії ймовірно атакований завод що виробляє "Орєшнік" та "Іскандер" – монітори

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Повітряні сили Збройних сил України
Збройні сили України
Іскандер (ОТРК)
Олександр Сирський
Україна