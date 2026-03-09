Сили оборони за місяць звільнили більше території, ніж захопив ворог - Сирський

Сили оборони намагаються перехопити оперативну ініціативу і за місяць вперше із 2024 року звільнили більше території, ніж захопив за цей час ворог, контрнаступ на Олександрівському напрямку триває, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram у понеділок, пише УНН.

З його слів, "проаналізували ці та інші результати на робочій нараді за підсумками діяльності Збройних Сил України в лютому 2026 року".

"Продовжуємо контрнаступальну операцію на Олександрівському напрямку. Тут угруповання ДШВ за місяць відновило контроль над 285,6 кв. км. Загалом з початку операції відновлено контроль над понад 400 кв. км території. Водночас і на багатьох інших напрямках наші воїни стримують противника шляхом активної оборони та подекуди мають просування вперед", - вказав Сирський.

Як зазначив Головком ЗСУ, "російський агресор кількісно переважає майже втричі, але, з огляду на наші активні дії, змушений переносити дати своїх запланованих операцій, латати дірки у своїй обороні та перекидати війська з інших напрямків".

"Діпстрайк" і не тільки

"Дістаємо противника також і на його території. Засобами DeepStrike у лютому було уражено 85 цілей. З урахуванням попередніх періодів, маємо кумулятивний ефект – зменшення загальних обсягів переробки нафти в рф на 24,8%", - вказав Сирський.

"Окремо слід виділити наш результативний ракетний удар по Воткінському заводу в Удмуртії, що виробляє ракети "Іскандер-М", "Орєшнік" та інші. Крім того, зменшення на 18% застосувань росіянами FPV-дронів у лютому – імовірний ефект від ураження нами арсеналів ворожих БпЛА", - повідомив Головком.

Ракетні війська у лютому, за його даними, "завдали 228 ударів, авіація Повітряних Сил – 104. Крім того, 293,8 тисячі бойових спецзавдань виконано нашими БпЛА".

Логістика і фортифікації

Під час наради, повідомив Сирський, він заслухав також доповіді щодо забезпечення логістики, інженерно-фортифікаційних робіт, відновлення боєздатності підрозділів, стану правопорядку у військах тощо.

"Не все дається легко, але Збройні Сили України тримають удар, нарощують спроможності, аналізують помилки та працюють над їх виправленням", - зазначив Сирський.

Питання бронетехніки

"Під час моїх поїздок у війська багато командирів бригад звертаються з проханням допомогти бронетехнікою. Вирішуємо і це проблемне питання. У лютому дещо покращилася тенденція щодо отримання міжнародної військової допомоги. Однак основним джерелом надходження військової техніки залишається її відновлення й ремонт власними силами – у лютому цей показник зріс порівняно з січнем майже на чверть", - вказав він.

Сирський подякував командирам за сумлінну, професійну роботу. "За результатами оцінювання роботи командирів найвищу оцінку в лютому отримав командувач ДШВ ЗС України генерал-майор Олег Апостол. Але насамперед щиро вдячний кожному українському солдатові. Адже саме солдат несе на своїх плечах головний тягар війни за Україну. Зусиллями солдата наша армія тримає лінію, іде вперед, звільняє українську землю. Слава Україні! Героям слава!" - вказав Сирський.

