Силы обороны за месяц освободили больше территории, чем захватил враг - Сырский

Силы обороны пытаются перехватить оперативную инициативу и за месяц впервые с 2024 года освободили больше территории, чем захватил за это время враг, контрнаступление на Александровском направлении продолжается, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в понедельник, пишет УНН.

Силы обороны Украины пытаются перехватить оперативную инициативу и заставить врага играть по нашим правилам. Впервые с 2024 года, когда мы проводили Курскую наступательную операцию, наши войска за месяц восстановили контроль над большей площадью украинской земли, чем за то же время захватил враг - написал Главком ВСУ Сырский.

По его словам, "проанализировали эти и другие результаты на рабочем совещании по итогам деятельности Вооруженных Сил Украины в феврале 2026 года".

"Продолжаем контрнаступательную операцию на Александровском направлении. Здесь группировка ДШВ за месяц восстановила контроль над 285,6 кв. км. В целом с начала операции восстановлен контроль над более чем 400 кв. км территории. В то же время и на многих других направлениях наши воины сдерживают противника путем активной обороны и кое-где имеют продвижение вперед", - указал Сырский.

Как отметил Главком ВСУ, "российский агрессор количественно превосходит почти втрое, но, учитывая наши активные действия, вынужден переносить даты своих запланированных операций, латать дыры в своей обороне и перебрасывать войска с других направлений".

"Дипстрайк" и не только

"Достаем противника также и на его территории. Средствами DeepStrike в феврале было поражено 85 целей. С учетом предыдущих периодов, имеем кумулятивный эффект – уменьшение общих объемов переработки нефти в рф на 24,8%", - указал Сырский.

"Отдельно следует выделить наш результативный ракетный удар по Воткинскому заводу в Удмуртии, производящему ракеты "Искандер-М", "Орешник" и другие. Кроме того, уменьшение на 18% применений россиянами FPV-дронов в феврале – вероятный эффект от поражения нами арсеналов вражеских БпЛА", - сообщил Главком.

Ракетные войска в феврале, по его данным, "нанесли 228 ударов, авиация Воздушных Сил – 104. Кроме того, 293,8 тысячи боевых спецзаданий выполнено нашими БпЛА".

Логистика и фортификации

Во время совещания, сообщил Сырский, он заслушал также доклады по обеспечению логистики, инженерно-фортификационных работ, восстановлению боеспособности подразделений, состоянию правопорядка в войсках и т.д.

"Не все дается легко, но Вооруженные Силы Украины держат удар, наращивают возможности, анализируют ошибки и работают над их исправлением", - отметил Сырский.

Вопрос бронетехники

"Во время моих поездок в войска многие командиры бригад обращаются с просьбой помочь бронетехникой. Решаем и этот проблемный вопрос. В феврале несколько улучшилась тенденция по получению международной военной помощи. Однако основным источником поступления военной техники остается ее восстановление и ремонт собственными силами – в феврале этот показатель вырос по сравнению с январем почти на четверть", - указал он.

Сырский поблагодарил командиров за добросовестную, профессиональную работу. "По результатам оценки работы командиров наивысшую оценку в феврале получил командующий ДШВ ВС Украины генерал-майор Олег Апостол. Но прежде всего искренне благодарен каждому украинскому солдату. Ведь именно солдат несет на своих плечах главный груз войны за Украину. Усилиями солдата наша армия держит линию, идет вперед, освобождает украинскую землю. Слава Украине! Героям слава!" - указал Сырский.

В Удмуртии, вероятно, атакован завод, производящий "Орешник" и "Искандер" – мониторы