Силы обороны за месяц освободили больше территории, чем захватил враг - Сырский

МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
11:13 • 8808 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 16582 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 37734 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
8 марта, 14:42 • 59870 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 93989 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 54312 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 46554 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 33883 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
7 марта, 13:30 • 40946 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Украина отправляет военных на Ближний Восток для уничтожения "шахедов": в ISW дали оценку инициативе9 марта, 03:17 • 29112 просмотра
Украина готовит судебные иски против Венгрии из-за похищенных миллионов ОщадбанкаPhoto9 марта, 05:15 • 21841 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали06:56 • 15292 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video07:33 • 11240 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины08:38 • 15724 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 5276 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
11:13 • 8800 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины08:38 • 15800 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 93986 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 95639 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video07:33 • 11306 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали06:56 • 15357 просмотра
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo8 марта, 13:08 • 30629 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 37518 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 39330 просмотра
Силы обороны за месяц освободили больше территории, чем захватил враг - Сырский

Киев • УНН

 • 1248 просмотра

Главком Сырский заявил об освобождении 285 кв. км на Александровском направлении. Удары DeepStrike снизили переработку нефти в РФ почти на четверть.

Силы обороны за месяц освободили больше территории, чем захватил враг - Сырский

Силы обороны пытаются перехватить оперативную инициативу и за месяц впервые с 2024 года освободили больше территории, чем захватил за это время враг, контрнаступление на Александровском направлении продолжается, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в понедельник, пишет УНН.

Силы обороны Украины пытаются перехватить оперативную инициативу и заставить врага играть по нашим правилам. Впервые с 2024 года, когда мы проводили Курскую наступательную операцию, наши войска за месяц восстановили контроль над большей площадью украинской земли, чем за то же время захватил враг

- написал Главком ВСУ Сырский.

По его словам, "проанализировали эти и другие результаты на рабочем совещании по итогам деятельности Вооруженных Сил Украины в феврале 2026 года".

"Продолжаем контрнаступательную операцию на Александровском направлении. Здесь группировка ДШВ за месяц восстановила контроль над 285,6 кв. км. В целом с начала операции восстановлен контроль над более чем 400 кв. км территории. В то же время и на многих других направлениях наши воины сдерживают противника путем активной обороны и кое-где имеют продвижение вперед", - указал Сырский.

Как отметил Главком ВСУ, "российский агрессор количественно превосходит почти втрое, но, учитывая наши активные действия, вынужден переносить даты своих запланированных операций, латать дыры в своей обороне и перебрасывать войска с других направлений".

"Дипстрайк" и не только

"Достаем противника также и на его территории. Средствами DeepStrike в феврале было поражено 85 целей. С учетом предыдущих периодов, имеем кумулятивный эффект – уменьшение общих объемов переработки нефти в рф на 24,8%", - указал Сырский.

"Отдельно следует выделить наш результативный ракетный удар по Воткинскому заводу в Удмуртии, производящему ракеты "Искандер-М", "Орешник" и другие. Кроме того, уменьшение на 18% применений россиянами FPV-дронов в феврале – вероятный эффект от поражения нами арсеналов вражеских БпЛА", - сообщил Главком.

Ракетные войска в феврале, по его данным, "нанесли 228 ударов, авиация Воздушных Сил – 104. Кроме того, 293,8 тысячи боевых спецзаданий выполнено нашими БпЛА".

Логистика и фортификации

Во время совещания, сообщил Сырский, он заслушал также доклады по обеспечению логистики, инженерно-фортификационных работ, восстановлению боеспособности подразделений, состоянию правопорядка в войсках и т.д.

"Не все дается легко, но Вооруженные Силы Украины держат удар, наращивают возможности, анализируют ошибки и работают над их исправлением", - отметил Сырский.

Вопрос бронетехники

"Во время моих поездок в войска многие командиры бригад обращаются с просьбой помочь бронетехникой. Решаем и этот проблемный вопрос. В феврале несколько улучшилась тенденция по получению международной военной помощи. Однако основным источником поступления военной техники остается ее восстановление и ремонт собственными силами – в феврале этот показатель вырос по сравнению с январем почти на четверть", - указал он.

Сырский поблагодарил командиров за добросовестную, профессиональную работу. "По результатам оценки работы командиров наивысшую оценку в феврале получил командующий ДШВ ВС Украины генерал-майор Олег Апостол. Но прежде всего искренне благодарен каждому украинскому солдату. Ведь именно солдат несет на своих плечах главный груз войны за Украину. Усилиями солдата наша армия держит линию, идет вперед, освобождает украинскую землю. Слава Украине! Героям слава!" - указал Сырский.

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
Техника
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Военно-воздушные силы Украины
Вооруженные силы Украины
9К720 Искандер
Александр Сырский
Украина