Наступ на Донбасс до сентября или развязывание войны с Европой: для чего врагу хватит 20 тысяч резерва

Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию Financial Times заявил, что Россия готовит новое наземное наступление на юго-востоке Украины и стремится захватить весь Донбасс до сентября.

Для этого, по словам Скибицкого, Россия готовит новое наземное наступление на юго-востоке Украины, используя свой стратегический резерв, чтобы добавить 20 000 новых военнослужащих к своим силам внутри страны. Имея около 680 000 солдат на местах, Россия стремится захватить весь Донбасс до сентября.

В комментарии УНН военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что указанного количества российских военных не хватит.

Здесь речь идет о том, что у россиян на Южно-Донбасском направлении, например, есть серьезная проблема. Для них Южно-Донбасское направление - это Гуляйпольское, это река Гайчур, это междуречье Волчья, Ворона, а также на Днепропетровщине Покровское, по трассе М-15, Р-85… они были приоритетными на конец 2025, начало 2026 года. Именно для продолжения своих основных наступательных действий, они концентрировали там максимальное внимание, сосредоточивали там основные свои силы и средства. На сегодня на этом участке у них сосредоточено более 100 тыс. личного состава, но при этом они здесь терпят поражение. Они не могут там сейчас перейти в какую-то масштабную наступательную кампанию и 20 тысяч точно им не хватит, чтобы как-то сломать этот паритет на уровень полноценной наступательной кампании - сказал Коваленко.

Он отметил, что если говорить о Донецкой области, то Покровско-Мирноградская агломерация, где сейчас сосредоточено около 170 тысяч личного состава, и они не могут прорвать этот рубеж - Покровск, Мирноград, Константиновку, Часов-Яр и выйти на уровень Добропольского направления, то 20 тысяч военных им не помогут.

Они, скорее всего, если используют этот потенциал, то это будет поддержка, как по моему мнению, для восточного фланга Славянско-Краматорского плацдарма, бывшее Северское направление. Но вряд ли они будут это концентрировать именно по этому направлению. Они будут усиливать южное направление исключительно из пропагандистских своих задач для того, чтобы продемонстрировать, что они не только могут решать наступательные вопросы, пусть даже тактического порядка, типа захвата какого-то куста или лесополосы на Донетчине, но и даже на юге, где последнее время, последние несколько месяцев они там отступали. Они будут усиливать именно эту локацию и 20 тыс. - это недостаточно, чтобы осуществить какой-то прорыв. Просто надо посмотреть, а какие потери несут российские оккупанты почти каждый день и в течение недели, двух недель, месяца в зоне боевых действий в Украине. Что такое эти 20 тыс. с учетом того, какие несут потери российские оккупанты? - добавляет Коваленко.

По его словам, когда российские оккупанты начинают активные боевые действия, они теряют более 1,5-2 тыс. личного состава.

То есть, это для наступательной кампании примерно неделя-полторы активных боевых действий. Таким ресурсом можно прорвать оборону? Нет, нельзя. Можно частично решить какие-то свои тактические задачи, которые поставлены перед подразделениями, но эти 20 тыс., я не думаю, что они будут концентрироваться как-то узко специализированно на какие-то отдельные участки, скорее всего, они будут как-то распылены по линии фронта для усиления и компенсации потерь многих подразделений, которые понесли эти потери в течение февраля, марта и первой половины апреля - добавляет эксперт.

Война с Европой и всеобщая мобилизация

Аналитики The Washington Post сообщали, что российский диктатор Владимир Путин может готовиться к конфликту с Европой уже этой весной. По данным издания, российский диктатор Путин оказался под давлением: война против Украины зашла в тупик, экономика ослабевает, а позиции союзников пошатнулись. На этом фоне в Кремле могут рассматривать новую эскалацию - уже против Европы.

По оценкам аналитиков, Россия может попытаться действовать до того, как Европа полностью перевооружится, а Украина получит дальнобойные возможности.

Эксперты подчеркивают, что именно Европа остается ключевым направлением для Кремля, а война против Украины - "незавершенным делом" для Путина.

В этом контексте Коваленко отмечает, что вполне вероятно, что в России может быть объявлена всеобщая мобилизация, но она будет, по его мнению, скорее, иметь гибридный формат.

Ее будут как-то прикрывать какими-то моментами. Это будет частичная мобилизация, как это происходило осенью 2022 года, это может быть что-то другое. Они не будут это открыто заявлять, как всеобщую мобилизацию, потому что это крах всей их пропаганды, которую они строили с 2022 года, что это "специальная военная операция", как они ее называли, чтобы избегать вообще какого-то соотношения с таким понятием, как война, то соответственно для России это выход из ООН. Страна, которая ведет открытую войну, она не имеет соответствующих полномочий в ООН. Для России очень важно иметь эту площадку, чтобы продолжать как-то влиять на международное сообщество и как-то интегрировать свои нарративы. Поэтому она будет стабильно избегать каких-то параллелей с войной. Она все это будет называть хотя бы в своем внутреннем-информационном пространстве какой-то операцией - отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что в целом Россия будет продолжать традицию гибридных форматов, и даже, если будет проводить всеобщую мобилизацию, то будет называть ее как угодно другими названиями, но только не всеобщей мобилизацией.

Частичная 2.0. Для нужд обороны страны, но не войной, не мобилизацией именно в формате войны. Если говорить об угрозе именно стран Балтии, то у России есть этот потенциал. Этот потенциал усиливается тем, что страны Балтии - Литва, Латвия, Эстония вообще не готовы для того, чтобы противодействовать российской агрессии - отмечает эксперт.

Ситуация на юге

В комментарии УНН представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин отметил, что вражеская активность на юге такая же, как и до Пасхальных праздников.

Россияне доводят число штурмовых действий до 20-25 боевых столкновений. Это только штурмов. Приблизительно выходят на то же количество ударов авиацией, ударов дронами, артиллерийских обстрелов. То есть, они воспользовались Пасхальным перемирием, чтобы провести частичную перегруппировку, чтобы провести различные логистические действия обеспечения, пополнения личного состава, подвезти боеприпасы, провести эвакуацию раненых, подтянуть новые подразделения, которые до этого времени проходили подготовку на полигонах, расположенных на территориях временно оккупированных Запорожской, Херсонской области, АР Крым. Они не снижают, а наоборот наращивают активность, чтобы держать высокую интенсивность боевых действий на юге - сказал Волошин.

Он отметил, что за минувшие сутки на Гуляйпольском направлении было зафиксировано 9 боевых столкновений, на Александровском - три.

В целом за минувшие сутки зафиксировано на юге 15 боевых столкновений, из них три на Приднепровском направлении. Однако Силы обороны Украины также активно проводили свои разведывательно-поисковые и штурмовые действия для того, чтобы уничтожать врага, который пытается инфильтрироваться на территорию, контролируемую нами. Мы проводили также более десятка разведывательно-поисковых действий, когда уничтожали противника. То есть, уже примерно выходит уже на то количество, которое было перед праздниками - добавляет Волошин.

По его словам, на юге против Сил обороны находятся более 200 тыс. российского личного состава, до тысячи танков, около 3 тыс. ББМ, около 2 тыс. орудий, минометов, и РСЗО.

