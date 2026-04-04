Оккупанты совершили 55 атак и активно давят на двух направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 4602 просмотра

С начала суток враг наиболее активно атакует на Покровском и Константиновском направлениях. Генштаб сообщает о 55 столкновениях и массированных обстрелах.

С начала суток агрессор 55 раз атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Бачевск, Искрисковщина, Бояро-Лежачи, Рогизне, Уланово, в Черниговской области – Ясная Поляна и Кривуша.

- говорится в сводке.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 65 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, семь из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Охримовка и Амбарное.

На Купянском направлении противник четыре раза пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Ковшаровка и Новоосиново.

На Лиманском направлении украинские воины отбили одну попытку захватчиков продвинуться в направлении населенного пункта Лиман.

На Славянском и Краматорском направлениях враг активных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики совершили 17 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 11 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Покровск, Удачное, Гришино, Мирноград и Новониколаевка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении враг семь раз наступал в районах населенных пунктов Александроград, Январское и Вербовое.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили семь вражеских атак в районах Варваровки, Железнодорожного, Гуляйпольского, Прилук, Еленоконстантиновки и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвиженского, Новоселовки и Любицкого. Одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении враг пытался продвинуться в районе населенного пункта Степное. Кроме того, противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Степногорск и Григоровка.

На Приднепровском направлении враг проводил две безуспешные штурмовые действия в направлении Антоновского моста и вблизи острова Белогрудый.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

