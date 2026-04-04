Минус 1110 военных и техника – Генштаб сообщил о новых потерях России на 4 апреля
Киев • УНН
За сутки ликвидировано 1110 оккупантов, 85 артсистем и более двух тысяч беспилотников. Общие потери личного состава врага превысили 1,3 миллиона человек.
российская армия за минувшие сутки потеряла еще 1110 военных, 85 артсистем и 2387 беспилотников оперативно-тактического уровня. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 4 апреля, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери рф с начала полномасштабного вторжения, по оценке украинского командования, достигли около 1 302 370 военных.
Также за сутки россия потеряла:
- 2 танка
- 4 боевые бронированные машины
- 3 РСЗО
- 26 крылатых ракет
- 199 единиц автомобильной техники и автоцистерн
Отдельно в Генштабе сообщили, что с начала большой войны рф потеряла уже 11 835 танков, 24 344 боевые бронированные машины, 39 378 артиллерийских систем и 217 016 беспилотников.
Данные о потерях противника уточняются.
