Минус 1110 военных и техника – Генштаб сообщил о новых потерях России на 4 апреля

российская армия за минувшие сутки потеряла еще 1110 военных, 85 артсистем и 2387 беспилотников оперативно-тактического уровня. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 4 апреля, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери рф с начала полномасштабного вторжения, по оценке украинского командования, достигли около 1 302 370 военных.

Также за сутки россия потеряла:

2 танка

4 боевые бронированные машины

3 РСЗО

26 крылатых ракет

199 единиц автомобильной техники и автоцистерн

Отдельно в Генштабе сообщили, что с начала большой войны рф потеряла уже 11 835 танков, 24 344 боевые бронированные машины, 39 378 артиллерийских систем и 217 016 беспилотников.

Данные о потерях противника уточняются.

