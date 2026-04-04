Мінус 1110 військових та техніка - Генштаб повідомив про нові втрати росії на 4 квітня

російська армія за минулу добу втратила ще 1110 військових, 85 артсистем і 2387 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 4 квітня, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати рф з початку повномасштабного вторгнення, за оцінкою українського командування, сягнули близько 1 302 370 військових.

Також за добу росія втратила:

2 танки

4 бойові броньовані машини

3 РСЗВ

26 крилатих ракет

199 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

Окремо в Генштабі повідомили, що від початку великої війни рф втратила вже 11 835 танків, 24 344 бойові броньовані машини, 39 378 артилерійських систем та 217 016 безпілотників.

Дані щодо втрат противника уточнюються.

У російському тольятті після нічної атаки БПЛА спалахнула територія біля двох хімзаводів