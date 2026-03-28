Враг активизировался в районе Покровска, продолжаются стрелковые бои в Гришино - ДШВ
Киев • УНН
Враг атакует Покровскую агломерацию пехотой и легкой техникой, в центре Гришино продолжаются бои. ВСУ сдерживают продвижение противника и уничтожают орудия.
Российские оккупанты проводят штурмовые действия сразу на нескольких направлениях в Покровской агломерации с применением легкой техники, квадроциклов и пехотных групп. Основное направление атак - в районе Гришино, где ведутся стрелковые бои уже в самом населённом пункте, а также в направлении Родинского. Об этом сообщает 7-й корпус ДШВ ВСУ, передает УНН.
Детали
"Штурмовые действия ведутся сразу на нескольких направлениях в Покровской агломерации с применением легкой техники, квадроциклов и пехотных групп. Основные усилия враг направляет на продвижение в районах Гришино и в направлении Родинского, пытаясь действовать так называемыми "малыми клешнями" и продвигаясь флангами", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Силы обороны в полосе ответственности 7-го корпуса ДШВ "отбивают ежедневные атаки на Гришино".
"В центре населённого пункта продолжаются стрелковые бои, а украинские подразделения сдерживают противника и блокируют его продвижение с востока поселка. Одновременно враг чаще пытается продвигаться на запад, избегая прямого захода в Гришино. На северных окраинах Покровска украинские военные блокируют попытки продвижения врага и удерживают определенные рубежи", - заявили в корпусе.
Также на направлении Мирноград-Родинское подразделения в полосе обороны 7-го корпуса ДШВ, как указано, уничтожают и останавливают противника в тесной координации с 1-м корпусом НГУ "Азов".
Фиксируется рост применения КАБов и ударных БпЛА во всей Покровской агломерации. Противник активно использует неблагоприятные погодные условия последних дней для прикрытия перемещений и накопления сил.
"Несмотря на попытки врага накопить артиллерию, усилия Сил обороны направлены на ослабление огневых возможностей противника. В частности, за последние два дня 147-я отдельная артиллерийская бригада 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ уничтожила и повредила четыре вражеские пушки в районе Покровска и Мирнограда", - добавили в корпусе.
Напомним
181 бой произошел на фронте за минувшие сутки, что на пятую часть больше, чем днем ранее, горячее всего - на Покровском и Константиновском направлениях, куда пришлась более трети вражеских атак.