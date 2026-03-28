Ворог активізувався у районі Покровська, тривають стрілецькі бої у центрі Гришиного - ДШВ
Київ • УНН
Ворог атакує Покровську агломерацію піхотою та легкою технікою, у центрі Гришиного тривають бої. ЗСУ стримують просування противника та нищать гармати.
Російські окупанти проводять штурмові дії одразу на кількох напрямках у Покровській агломерації із застосуванням легкої техніки, квадроциклів та піхотних груп. Основний напрямок атак - у районі Гришиного, де ведуться стрілецькі бої вже у самому населеному пункті, а також в напрямку Родинського. Про це повідомляє 7-й корпус ДШВ ЗСУ, передає УНН.
Деталі
"Штурмові дії ведуться одразу на кількох напрямках у Покровській агломерації із застосуванням легкої техніки, квадроциклів та піхотних груп. Основні зусилля ворог спрямовує на просуванні у районах Гришиного та в напрямку Родинського, намагаючись діяти так званими "малими клешнями" та просуваючись флангами", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що Сили оборони у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ "відбивають щоденні атаки на Гришине".
"У центрі населеного пункту тривають стрілецькі бої, а українські підрозділи стримують противника та блокують його просування зі сходу селища. Одночасно ворог частіше намагається просуватися на захід, уникаючи прямого заходу в Гришине. На північних околицях Покровська українські військові блокують спроби просування ворога та утримують визначені рубежі", - заявили в корпусі.
Також на напрямку Мирноград-Родинське підрозділи у смузі оборони 7-го корпусу ДШВ, як вказано, знищують та зупиняють противника у тісній координації з 1-м корпусом НГУ "Азов".
Фіксується зростання застосування КАБів та ударних БпЛА у всій Покровській агломерації. Противник активно використовує несприятливі погодні умови останніх днів для прикриття переміщень і накопичення сил.
"Попри спроби ворога накопичити артилерію, зусилля Сил оборони спрямовані на послаблення вогневих можливостей противника. Зокрема, за останні два дні 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ знищила та пошкодили чотири ворожі гармати у районі Покровська та Мирнограда", - додали у корпусі.
181 бій стався на фронті за минулу добу, що на п'яту частину більше, ніж днем раніше, найгарячіше - на Покровському та Костянтинівському напрямках, куди прийшлася понад третина ворожих атак.