На фронті побільшало боїв за добу, третина штурмів на двох напрямках - карта від Генштабу

$43.8850.61
ukenru
08:59 • 1730 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
08:29 • 5300 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
07:00 • 12767 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
07:00 • 18817 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46 • 23115 перегляди
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21 • 50200 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 70328 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 11:09 • 41892 перегляди
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
Ексклюзив
27 березня, 10:01 • 67039 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
27 березня, 08:55 • 32724 перегляди
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3м/с
65%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Сила нашого війська – це люди": Сирський нагородив бійців штурмових підрозділів у Південній операційній зоніPhoto27 березня, 23:41 • 10672 перегляди
Африканські країни вкотре звинувачують рф у вербуванні на війну - ЦПД28 березня, 00:17 • 12692 перегляди
Мерц звинуватив Трампа в ескалації іранського конфлікту та невдалій стратегії28 березня, 00:52 • 8348 перегляди
Окупанти вдарили по пологовому будинку та приватному сектору в Одесі: багато поранених28 березня, 01:29 • 10840 перегляди
Атака на Одесу: кількість поранених зростає, серед них дитинаPhoto28 березня, 02:39 • 23735 перегляди
Публікації
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній07:00 • 18817 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 24817 перегляди
Куди піти в Києві на вихідні 28-29 березня дорослим та малимPhoto27 березня, 16:52 • 24059 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Сергій Лисак
Кароль Навроцький
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Одеса
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 16327 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 20335 перегляди
Павло Зібров розкрив свій секрет густих вусів - рецепт від народного артиста України27 березня, 13:02 • 25414 перегляди
Різ Візерспун відзначила ювілей у колі родини - яскраві кадри зі святкуванняVideo27 березня, 11:30 • 30501 перегляди
Елтон Джон відсвяткував 79-річчя та отримав зворушливе привітання від чоловікаVideo26 березня, 15:55 • 35996 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Шахед-136

На фронті побільшало боїв за добу, третина штурмів на двох напрямках - карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 1112 перегляди

За добу зафіксовано 181 бойове зіткнення, найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках. Ворог застосував понад 8 тисяч дронів-камікадзе.

На фронті побільшало боїв за добу, третина штурмів на двох напрямках - карта від Генштабу

181 бій стався на фронті за минулу добу, що на п'яту частину більше, ніж днем раніше, найгарячіше - на Покровському та Костянтинівському напрямках, куди прийшлася понад третина ворожих атак, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 28 березня, показавши карту бойових дій, пише УНН

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 181 бойове зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник здійснив 59 авіаційних ударів, скинувши 228 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8269 дронів-камікадзе та здійснив 3567 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 67 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Покровське, Левадне, Підгаврилівка, Іванівка Дніпропетровської області; Цвіткове, Новоселівка, Долинка, Широке, Копані, Верхня Терса, Воздвижівка, Любицьке, Гірке, Гуляйпільське, Оріхів та Преображенка Запорізької області.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження особового складу окупантів.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять боєзіткнень, противник завдав одного авіаудару, скинув три авіабомби, здійснив 89 обстрілів, з яких п’ять – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в напрямках населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Зибине, Мала Вовча, та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку агресор вісім разів атакував в напрямках населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Глушківка, Новоплатонівка, Подоли, Новоосинове, Піщане.

На Лиманському напрямку противник атакував дев’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у напрямках населених пунктів Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Лиман та в районі Середнього.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед неподалік Платонівки та в напрямку Рай-Олександрівки й Різниківки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив три наступальні дії в бік Маркового та Червоного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 35 атак в бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Яблунівка, Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке, Нове Шахове, Новопідгороднє, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник чотири рази атакував у бік населених пунктів Олександроград, Вербове, Калинівське.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 21 атака окупантів у бік населених пунктів Варварівка, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Зелене, Залізничне та в районі Мирного.

На Оріхівському напрямку минулої доби активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку поблизу Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Ворог втратив 1300 солдатів та понад 1500 безпілотників за добу - Генштаб28.03.26, 08:03 • 2934 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна