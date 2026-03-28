Ворог втратив 1300 солдатів та понад 1500 безпілотників за добу - Генштаб
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про ліквідацію 1300 окупантів та знищення 1501 БпЛА за добу. Також ворог втратив 73 артсистеми та понад 200 одиниць автотехніки.
За добу 27 березня російські війська втратили на війні з Україною 1300 солдатів та 1501 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1294470 (+1300) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11812 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 24297 (+10)
- артилерійських систем ‒ 38936 (+73)
- РСЗВ ‒ 1707 (+7)
- засоби ППО ‒ 1337 (0)
- літаків ‒ 435 (0)
- гелікоптерів ‒ 350 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 202112 (+1501)
- крилаті ракети ‒ 4491 (0)
- кораблі / катери ‒ 33 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 85796 (+227)
- спеціальна техніка ‒ 4105 (+5)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський їздив до наступального угруповання на Південь. За його словами, звільнено до 470 кв. км, у рф 11 тис. втрат.
