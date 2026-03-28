Враг потерял 1300 солдат и более 1500 беспилотников за сутки - Генштаб
Генштаб ВСУ сообщил о ликвидации 1300 оккупантов и уничтожении 1501 БпЛА за сутки. Также враг потерял 73 артсистемы и более 200 единиц автотехники.
За сутки 27 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 1300 солдат и 1501 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1294470 (+1300) человек ликвидировано
- танков ‒ 11812 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 24297 (+10)
- артиллерийских систем ‒ 38936 (+73)
- РСЗО ‒ 1707 (+7)
- средства ПВО ‒ 1337 (0)
- самолетов ‒ 435 (0)
- вертолетов ‒ 350 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 202112 (+1501)
- крылатые ракеты ‒ 4491 (0)
- корабли / катера ‒ 33 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 85796 (+227)
- специальная техника ‒ 4105 (+5)
Данные уточняются.
Напомним
На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ездил к наступательной группировке на Юг. По его словам, освобождено до 470 кв. км, у рф 11 тыс. потерь.
Зеленский: давление на Украину не приведет к быстрому окончанию войны27.03.26, 23:26 • 12530 просмотров