Враг потерял 1300 солдат и более 1500 беспилотников за сутки - Генштаб

27 марта, 19:46 • 16422 просмотра
Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Эксклюзив
27 марта, 13:21 • 43418 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Эксклюзив
27 марта, 12:50 • 61751 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
27 марта, 11:09 • 39689 просмотра
Обыск у Поплавского: правоохранители расследуют растрату около 300 млн грн
Эксклюзив
27 марта, 10:01 • 61594 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
27 марта, 08:55 • 31958 просмотра
Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве - Зеленский сообщил деталиPhoto
Эксклюзив
27 марта, 05:31 • 31142 просмотра
JULIK выпустил откровенную песню о любви и признался, ради кого готов отдать всеPhotoVideo
Эксклюзив
27 марта, 00:33 • 47659 просмотра
После проигрыша шведам сборная Украины пропустит уже четвертый Чемпионат мира подрядPhoto
26 марта, 18:28 • 51498 просмотра
Буданов надеется на проведение крупного обмена пленными на ПасхуVideo
Эксклюзив
26 марта, 18:12 • 45186 просмотра
Более 30 млрд долларов за месяц – война с Ираном обнажила кризис оборонной промышленности
Популярные новости
Война с Ираном продлится недели, а не месяцы, и наземные войска для этого не нужны - Рубио27 марта, 20:48 • 11158 просмотра
МАГАТЭ изучает информацию об ударе по ядерному объекту в Иране, повышения уровня радиации не было27 марта, 21:03 • 11424 просмотра
Рецензии на фильмы 2026 года: украинские и мировые премьерыVideo27 марта, 21:23 • 17684 просмотра
Зеленский: давление на Украину не приведет к быстрому окончанию войны27 марта, 21:26 • 12417 просмотра
Атака на Одессу: число раненых растет, среди них ребенокPhoto02:39 • 14852 просмотра
публикации
Рецензии на фильмы 2026 года: украинские и мировые премьерыVideo27 марта, 21:23 • 17879 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходные 28-29 марта взрослым и детямPhoto27 марта, 16:52 • 19771 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
27 марта, 12:50 • 61744 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
Эксклюзив
27 марта, 10:01 • 61590 просмотра
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Эксклюзив
26 марта, 15:16 • 84361 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Сергей Лысак
Музыкант
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Франция
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал27 марта, 17:38 • 13376 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям27 марта, 15:21 • 17551 просмотра
Павел Зибров раскрыл свой секрет густых усов - рецепт от народного артиста Украины27 марта, 13:02 • 22829 просмотра
Риз Уизерспун отметила юбилей в кругу семьи — яркие кадры с празднованияVideo27 марта, 11:30 • 28011 просмотра
Элтон Джон отпраздновал 79-летие и получил трогательное поздравление от мужаVideo26 марта, 15:55 • 33648 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
MIM-104 Patriot
Сериал

Враг потерял 1300 солдат и более 1500 беспилотников за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 778 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о ликвидации 1300 оккупантов и уничтожении 1501 БпЛА за сутки. Также враг потерял 73 артсистемы и более 200 единиц автотехники.

За сутки 27 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 1300 солдат и 1501 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.03.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1294470 (+1300) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11812 (+4)
      • боевых бронированных машин ‒ 24297 (+10)
        • артиллерийских систем ‒ 38936 (+73)
          • РСЗО ‒ 1707 (+7)
            • средства ПВО ‒ 1337 (0)
              • самолетов ‒ 435 (0)
                • вертолетов ‒ 350 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 202112 (+1501)
                    • крылатые ракеты ‒ 4491 (0)
                      • корабли / катера ‒ 33 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 85796 (+227)
                            • специальная техника ‒ 4105 (+5)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ездил к наступательной группировке на Юг. По его словам, освобождено до 470 кв. км, у рф 11 тыс. потерь.

                              Зеленский: давление на Украину не приведет к быстрому окончанию войны27.03.26, 23:26 • 12530 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина