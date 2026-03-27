Сирський їздив до наступального угруповання на Південь - каже, звільнено до 470 кв. км, у рф 11 тис. втрат
Київ • УНН
Сили оборони відновили контроль над 470 кв. км територій та ліквідували понад 11 тисяч окупантів. Головком обговорив плани подальших дій з командирами.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорив подальші дії з командуванням наступального угруповання у Південній операційній зоні і заявив, що з початку операції Сили оборони відновили контроль над близько 470 кв. км, знешкодивши понад 11 тис. загарбників, пише УНН.
Деталі
"Під час робочої поїздки до Південної операційної зони провів нараду з командуванням нашого наступального угруповання, командирами штурмових та десантно-штурмових частин", - вказав Сирський у соцмережах.
Він заслухав доповіді щодо виконання бойових завдань особовим складом. "Обговорили варіанти подальших дій. Скоординували взаємодію частин у смугах відповідальності", - зазначив Головком.
Продовжуємо невпинно звільняти українську землю від окупантів завдяки мужності та нестандартним діям наших воїнів. З початку операції ми відновили контроль над близько 470 кв. км., знешкодивши понад 11 тисяч загарбників
Він наголосив: "Поки російські окупанти вкотре свідомо цілять по цивільній інфраструктурі та мирному населенню – наших багатоповерхівках, пологових будинках, історичних пам’ятках, Сили оборони України системно нищать ворога на полі бою".
"Дякую кожному військовослужбовцю за хоробрість та результативність у знищенні російських окупантів", - підкреслив Головком ЗСУ.
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів23.03.26, 11:48 • 38040 переглядiв