Сырский ездил к наступательной группировке на Юг – говорит, освобождено до 470 кв. км, у рф 11 тыс. потерь
Киев • УНН
Силы обороны восстановили контроль над 470 кв. км территорий и ликвидировали более 11 тысяч оккупантов. Главком обсудил планы дальнейших действий с командирами.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обсудил дальнейшие действия с командованием наступательной группировки в Южной операционной зоне и заявил, что с начала операции Силы обороны восстановили контроль над около 470 кв. км, обезвредив более 11 тыс. захватчиков, пишет УНН.
Подробности
"Во время рабочей поездки в Южную операционную зону провел совещание с командованием нашей наступательной группировки, командирами штурмовых и десантно-штурмовых частей", - указал Сырский в соцсетях.
Он заслушал доклады о выполнении боевых задач личным составом. "Обсудили варианты дальнейших действий. Скоординировали взаимодействие частей в полосах ответственности", - отметил Главком.
Продолжаем неустанно освобождать украинскую землю от оккупантов благодаря мужеству и нестандартным действиям наших воинов. С начала операции мы восстановили контроль над около 470 кв. км, обезвредив более 11 тысяч захватчиков
Он подчеркнул: "Пока российские оккупанты в очередной раз сознательно целятся по гражданской инфраструктуре и мирному населению – нашим многоэтажкам, роддомам, историческим памятникам, Силы обороны Украины системно уничтожают врага на поле боя".
"Благодарю каждого военнослужащего за храбрость и результативность в уничтожении российских оккупантов", - подчеркнул Главком ВСУ.
