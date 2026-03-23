Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери РФ за четыре дня превысили 6000 оккупантов
Льготы многодетным семьям в 2026 году – что предусмотрено законом и как их оформить
Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха ФиларетаPhoto
Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности
Иран открыл Ормузский пролив для прохода кораблей, но есть исключения
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto
Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
Популярные новости
В США опубликовали ранее неизвестные фото Нила Армстронга после аварии миссии Джемини-8Photo23 марта, 00:10 • 39497 просмотра
Золото резко упало и колеблется около $4500 на фоне обострения войны на Ближнем Востоке23 марта, 00:35 • 11883 просмотра
Страны Персидского залива после атак Ирана призывают США продолжить удары23 марта, 03:35 • 8638 просмотра
Посланник Трампа раскрыл детали переговоров с Украиной во Флориде07:19 • 25600 просмотра
Двойной взрыв произошел в Буче, ранены двое правоохранителей07:36 • 45561 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
Эксклюзив
09:58 • 2660 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году – что предусмотрено законом и как их оформить09:16 • 15370 просмотра
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto22 марта, 09:01 • 146349 просмотра
Стоит ли покупать аэрогриль - плюсы, минусы и нюансы выбора21 марта, 09:28 • 97538 просмотра
Овен: характеристика знака зодиака, черты характера и совместимость21 марта, 07:06 • 90488 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 47186 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 49316 просмотра
Ольга Харлан и Луиджи Самеле рассекретили пол будущего ребенкаVideo20 марта, 17:17 • 48014 просмотра
Брюс Уиллис празднует 71-летие: редкие фото с внучкой и поддержка семьи, несмотря на болезньPhoto20 марта, 15:18 • 49329 просмотра
МЭА советует работать из дома и меньше летать из-за роста цен на энергоносители20 марта, 14:28 • 46319 просмотра
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери РФ за четыре дня превысили 6000 оккупантов

Киев • УНН

 • 3454 просмотра

Сырский сообщил о провале 619 штурмов врага с 17 по 20 марта. Оккупанты понесли значительные потери и вынуждены перегруппировываться на нескольких направлениях.

Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери РФ за четыре дня превысили 6000 оккупантов

На фронте с 17 по 20 марта активизировались попытки наступления врага, но Силы обороны были готовы - российское командование не смогло выполнить задачи, на нескольких направлениях наступательные действия противника удалось остановить, потери РФ за четыре дня превысили 6000 оккупантов, враг вынужден переходить к перегруппировке, пытается подтянуть новые подразделения и готовится к продолжению атак, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в соцсетях, пишет УНН.

Силы обороны Украины ломают планы российского агрессора. В течение четырех суток этой недели, с 17 по 20 марта 2026 года, повышалась интенсивность наступательных действий врага. Противник пытался прорвать оборонительные порядки наших войск сразу на нескольких стратегических направлениях. По всей линии боевого соприкосновения развернулись ожесточенные бои

- написал Сырский.

По его словам, "в целом противник за эти четыре дня провел 619 штурмовых действий".

Основной удар оккупанты сосредоточили на Покровском и Александровском направлениях, где было наибольшее количество атак противника

- сообщил Сырский.

В частности, по его данным, на Покровском направлении противник атаковал позиции наших войск 163 раза, на Александровском направлении – 96 раз.

"Не менее напряженной оставалась ситуация на Константиновском направлении, где российские войска совершили 84 штурмовых действия, а также на Очеретинском, Лиманском и Купянском направлениях, где произошло в общей сложности более полутора сотен боевых столкновений", - сообщил Главком.

Несмотря на колоссальное давление и привлечение значительных резервов, российское командование не смогло выполнить поставленные задачи. Благодаря профессиональным, слаженным действиям украинских воинов, на нескольких направлениях наступательные действия противника удалось остановить. На некоторых участках фронта бои высокой интенсивности продолжаются, но враг вынужден переходить к перегруппировке своих сил

- отметил Сырский.

И добавил:

Оккупанты пытаются подтянуть новые подразделения и готовятся к продолжению атак, делая ставку на ухудшение погодных условий

Это, по их мнению, должно снизить эффективность украинской аэроразведки, помешать работе наших беспилотных систем и артиллерии, указал Сырский.

Командование войск РФ бросило в "мясные штурмы" десятки тысяч солдат, однако цена этой попытки наступления оказалась для агрессора катастрофической. За четверо суток интенсивных штурмовых действий враг потерял более 6090 военнослужащих убитыми и ранеными. Тогда как в течение недели общие потери врага составили около 8710 человек убитыми и тяжелоранеными

- сообщил Главком ВСУ.

Россия потеряла более 8 тысяч солдат за неделю после попыток активизировать наступления - Зеленский22.03.26, 20:29 • 6372 просмотра

Также, по его словам, Силы обороны уничтожили немало вражеской военной техники и вооружения.

Мы были готовы к увеличению интенсивности нашествия российской орды, поэтому приняли необходимые управленческие решения. Войска получили пополнение, были обеспечены военной техникой, вооружением, боеприпасами. В то же время хочу подчеркнуть, что успешное отражение массированных штурмов противника стало возможным прежде всего благодаря мужеству и стойкости каждого воина, который выполняет боевые задачи и держит строй в этих сверхсложных условиях

- подчеркнул Сырский.

"Как и четыре года назад, в начале полномасштабного вторжения РФ, украинские защитники доказали свое превосходство на поле боя. На отдельных направлениях наши воины перехватили инициативу и проводят собственные активные действия, применяя тактику активной обороны", - указал Главком, поблагодарив "воинов, которые выстояли под натиском врага, удерживают определенные рубежи и продолжают освобождать украинскую землю от захватчиков".

"Среди прочих, мои слова искренней благодарности - 82-й и 95-й отдельным десантно-штурмовым бригадам, 3-й, 5-й, 92-й отдельным штурмовым бригадам, 1-му, 33-му, 225-му, 425-му, 475-му отдельным штурмовым полкам ВС Украины, 4-й и 14-й отдельным бригадам оперативного назначения Национальной гвардии Украины, а также другим боевым частям, которые держат оборону и уничтожают врага. Слава Украине!" - подчеркнул Сырский.

Третий армейский корпус ВСУ отразил масштабное наступление рф на Лиманско-Боровском направлении21.03.26, 13:56 • 9370 просмотров

