Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери РФ за четыре дня превысили 6000 оккупантов

На фронте с 17 по 20 марта активизировались попытки наступления врага, но Силы обороны были готовы - российское командование не смогло выполнить задачи, на нескольких направлениях наступательные действия противника удалось остановить, потери РФ за четыре дня превысили 6000 оккупантов, враг вынужден переходить к перегруппировке, пытается подтянуть новые подразделения и готовится к продолжению атак, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в соцсетях, пишет УНН.

Силы обороны Украины ломают планы российского агрессора. В течение четырех суток этой недели, с 17 по 20 марта 2026 года, повышалась интенсивность наступательных действий врага. Противник пытался прорвать оборонительные порядки наших войск сразу на нескольких стратегических направлениях. По всей линии боевого соприкосновения развернулись ожесточенные бои - написал Сырский.

По его словам, "в целом противник за эти четыре дня провел 619 штурмовых действий".

Основной удар оккупанты сосредоточили на Покровском и Александровском направлениях, где было наибольшее количество атак противника - сообщил Сырский.

В частности, по его данным, на Покровском направлении противник атаковал позиции наших войск 163 раза, на Александровском направлении – 96 раз.

"Не менее напряженной оставалась ситуация на Константиновском направлении, где российские войска совершили 84 штурмовых действия, а также на Очеретинском, Лиманском и Купянском направлениях, где произошло в общей сложности более полутора сотен боевых столкновений", - сообщил Главком.

Несмотря на колоссальное давление и привлечение значительных резервов, российское командование не смогло выполнить поставленные задачи. Благодаря профессиональным, слаженным действиям украинских воинов, на нескольких направлениях наступательные действия противника удалось остановить. На некоторых участках фронта бои высокой интенсивности продолжаются, но враг вынужден переходить к перегруппировке своих сил - отметил Сырский.

И добавил:

Оккупанты пытаются подтянуть новые подразделения и готовятся к продолжению атак, делая ставку на ухудшение погодных условий

Это, по их мнению, должно снизить эффективность украинской аэроразведки, помешать работе наших беспилотных систем и артиллерии, указал Сырский.

Командование войск РФ бросило в "мясные штурмы" десятки тысяч солдат, однако цена этой попытки наступления оказалась для агрессора катастрофической. За четверо суток интенсивных штурмовых действий враг потерял более 6090 военнослужащих убитыми и ранеными. Тогда как в течение недели общие потери врага составили около 8710 человек убитыми и тяжелоранеными - сообщил Главком ВСУ.

Также, по его словам, Силы обороны уничтожили немало вражеской военной техники и вооружения.

Мы были готовы к увеличению интенсивности нашествия российской орды, поэтому приняли необходимые управленческие решения. Войска получили пополнение, были обеспечены военной техникой, вооружением, боеприпасами. В то же время хочу подчеркнуть, что успешное отражение массированных штурмов противника стало возможным прежде всего благодаря мужеству и стойкости каждого воина, который выполняет боевые задачи и держит строй в этих сверхсложных условиях - подчеркнул Сырский.

"Как и четыре года назад, в начале полномасштабного вторжения РФ, украинские защитники доказали свое превосходство на поле боя. На отдельных направлениях наши воины перехватили инициативу и проводят собственные активные действия, применяя тактику активной обороны", - указал Главком, поблагодарив "воинов, которые выстояли под натиском врага, удерживают определенные рубежи и продолжают освобождать украинскую землю от захватчиков".

"Среди прочих, мои слова искренней благодарности - 82-й и 95-й отдельным десантно-штурмовым бригадам, 3-й, 5-й, 92-й отдельным штурмовым бригадам, 1-му, 33-му, 225-му, 425-му, 475-му отдельным штурмовым полкам ВС Украины, 4-й и 14-й отдельным бригадам оперативного назначения Национальной гвардии Украины, а также другим боевым частям, которые держат оборону и уничтожают врага. Слава Украине!" - подчеркнул Сырский.

