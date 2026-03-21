Третий армейский корпус ВСУ отразил масштабное наступление рф на Лиманско-Боровском направлении

Украинские военные сорвали одну из самых масштабных попыток прорыва российских войск на Лиманско-Боровском направлении. Враг понес значительные потери еще до выхода на линию боевого соприкосновения и не смог достичь никаких результатов. Об этом сообщил Третий армейский корпус, передает УНН.

19 марта российские войска совершили масштабную атаку с привлечением подразделений 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий РФ.

По данным военных, противник одновременно атаковал на семи направлениях в полосе ответственности корпуса. В наступлении участвовали более 500 пехотинцев, 28 единиц бронетехники, а также более 100 единиц легкой техники - в частности мотоциклы, багги и квадроциклы.

Впрочем, еще до выхода на линию боевого соприкосновения российские силы начали нести потери. В течение четырех часов украинские подразделения отбили атаку и сорвали попытку прорыва.

По информации корпуса, потери противника составили 84 единицы мототехники, 11 БМП и БТР, 3 танка. Также поражена тяжелая огнеметная система ТОС "Солнцепек" и 5 артиллерийских систем. Кроме этого, уничтожено более 160 вражеских беспилотников.

Как отметил бригадный генерал Андрей Билецкий, подготовка к наступлению фиксировалась заранее.

Полтора месяца мы наблюдали признаки подготовки наступления. Россияне наращивали удары управляемыми авиабомбами по нашим переправам через Оскол, пытаясь отрезать логистику. Начали наводить понтонные переправы и разминировать маршруты - это прямо указывало на подготовку к широкомасштабному механизированному наступлению

По его словам, украинские подразделения заранее подготовили оборону и отработали сценарии отражения атаки.

Мы готовились: на разных направлениях были отработаны оборонительные действия, каждая бригада имела собственный план отражения атаки. Корпус координировал эти действия - и в результате на всех направлениях удары были сорваны