Третий армейский корпус ВСУ отразил масштабное наступление рф на Лиманско-Боровском направлении
ВСУ отбили атаку 500 пехотинцев и десятков единиц техники врага. Оккупанты потеряли 405 солдат и 11 бронемашин без каких-либо успехов.
Украинские военные сорвали одну из самых масштабных попыток прорыва российских войск на Лиманско-Боровском направлении. Враг понес значительные потери еще до выхода на линию боевого соприкосновения и не смог достичь никаких результатов. Об этом сообщил Третий армейский корпус, передает УНН.
Подробности
19 марта российские войска совершили масштабную атаку с привлечением подразделений 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий РФ.
По данным военных, противник одновременно атаковал на семи направлениях в полосе ответственности корпуса. В наступлении участвовали более 500 пехотинцев, 28 единиц бронетехники, а также более 100 единиц легкой техники - в частности мотоциклы, багги и квадроциклы.
Впрочем, еще до выхода на линию боевого соприкосновения российские силы начали нести потери. В течение четырех часов украинские подразделения отбили атаку и сорвали попытку прорыва.
По информации корпуса, потери противника составили 84 единицы мототехники, 11 БМП и БТР, 3 танка. Также поражена тяжелая огнеметная система ТОС "Солнцепек" и 5 артиллерийских систем. Кроме этого, уничтожено более 160 вражеских беспилотников.
Как отметил бригадный генерал Андрей Билецкий, подготовка к наступлению фиксировалась заранее.
Полтора месяца мы наблюдали признаки подготовки наступления. Россияне наращивали удары управляемыми авиабомбами по нашим переправам через Оскол, пытаясь отрезать логистику. Начали наводить понтонные переправы и разминировать маршруты - это прямо указывало на подготовку к широкомасштабному механизированному наступлению
По его словам, украинские подразделения заранее подготовили оборону и отработали сценарии отражения атаки.
Мы готовились: на разных направлениях были отработаны оборонительные действия, каждая бригада имела собственный план отражения атаки. Корпус координировал эти действия - и в результате на всех направлениях удары были сорваны
Всего за сутки украинские военные уничтожили 405 российских военнослужащих, из которых 288 – безвозвратные потери.
В корпусе подчеркнули, что противнику не удалось захватить ни одной позиции или населенного пункта, а уничтожение остатков его сил продолжается.
