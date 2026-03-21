Третій армійський корпус ЗСУ відбив масштабний наступ рф на Лимансько-Борівському напрямку
ЗСУ відбили атаку 500 піхотинців та десятків одиниць техніки ворога. Окупанти втратили 405 солдатів і 11 бронемашин без жодних успіхів.
Українські військові зірвали одну з наймасштабніших спроб прориву російських військ на Лимансько-Борівському напрямку. Ворог зазнав значних втрат ще до виходу на лінію бойового зіткнення та не зміг досягти жодних результатів. Про це повідомив Третій армійський корпус, передає УНН.
19 березня російські війська здійснили масштабну атаку із залученням підрозділів 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій рф.
За даними військових, противник одночасно атакував на семи напрямках у смузі відповідальності корпусу. У наступі брали участь понад 500 піхотинців, 28 одиниць бронетехніки, а також більш як 100 одиниць легкої техніки - зокрема мотоцикли, багі та квадроцикли.
Втім, ще до виходу на лінію бойового зіткнення російські сили почали зазнавати втрат. Упродовж чотирьох годин українські підрозділи відбили атаку та зірвали спробу прориву.
За інформацією корпусу, втрати противника склали 84 одиниці мототехніки, 11 БМП і БТР, 3 танки. Також уражено важку вогнеметну систему ТОС "Сонцепьок" та 5 артилерійських систем. Окрім цього, знищено понад 160 ворожих безпілотників.
Як зазначив бригадний генерал Андрій Білецький, підготовка до наступу фіксувалася заздалегідь.
Півтора місяці ми спостерігали ознаки підготовки наступу. Росіяни нарощували удари керованими авіабомбами по наших переправах через Оскіл, намагаючись відрізати логістику. Почали наводити понтонні переправи й розміновувати маршрути - це прямо вказувало на підготовку до широкомасштабного механізованого наступу
За його словами, українські підрозділи заздалегідь підготували оборону та відпрацювали сценарії відбиття атаки.
Ми готувалися: на різних напрямках були відпрацьовані оборонні дії, кожна бригада мала власний план відбиття атаки. Корпус координував ці дії - і в результаті на всіх напрямках удари було зірвано
Загалом за добу українські військові знищили 405 російських військовослужбовців, з яких 288 – безповоротні втрати.
У корпусі підкреслили, що противнику не вдалося захопити жодної позиції чи населеного пункту, а знищення залишків його сил триває.
