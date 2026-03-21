Третій армійський корпус ЗСУ відбив масштабний наступ рф на Лимансько-Борівському напрямку

$43.9650.50
ukenru
12:15 • 5292 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
08:53 • 13384 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 28155 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 47506 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 68519 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50 • 41226 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46 • 38788 перегляди
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36 • 32664 перегляди
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 46182 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29 • 20470 перегляди
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відео
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
4.1м/с
54%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Публікації
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Александар Вучич
Музикант
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Крим
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136
Серіали

Третій армійський корпус ЗСУ відбив масштабний наступ рф на Лимансько-Борівському напрямку

Київ • УНН

 • 2746 перегляди

ЗСУ відбили атаку 500 піхотинців та десятків одиниць техніки ворога. Окупанти втратили 405 солдатів і 11 бронемашин без жодних успіхів.

Третій армійський корпус ЗСУ відбив масштабний наступ рф на Лимансько-Борівському напрямку

Українські військові зірвали одну з наймасштабніших спроб прориву російських військ на Лимансько-Борівському напрямку. Ворог зазнав значних втрат ще до виходу на лінію бойового зіткнення та не зміг досягти жодних результатів. Про це повідомив Третій армійський корпус, передає УНН.

Деталі

19 березня російські війська здійснили масштабну атаку із залученням підрозділів 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій рф.

За даними військових, противник одночасно атакував на семи напрямках у смузі відповідальності корпусу. У наступі брали участь понад 500 піхотинців, 28 одиниць бронетехніки, а також більш як 100 одиниць легкої техніки - зокрема мотоцикли, багі та квадроцикли.

Втім, ще до виходу на лінію бойового зіткнення російські сили почали зазнавати втрат. Упродовж чотирьох годин українські підрозділи відбили атаку та зірвали спробу прориву.

За інформацією корпусу, втрати противника склали 84 одиниці мототехніки, 11 БМП і БТР, 3 танки. Також уражено важку вогнеметну систему ТОС "Сонцепьок" та 5 артилерійських систем. Окрім цього, знищено понад 160 ворожих безпілотників.

Як зазначив бригадний генерал Андрій Білецький, підготовка до наступу фіксувалася заздалегідь.

Півтора місяці ми спостерігали ознаки підготовки наступу. Росіяни нарощували удари керованими авіабомбами по наших переправах через Оскіл, намагаючись відрізати логістику. Почали наводити понтонні переправи й розміновувати маршрути - це прямо вказувало на підготовку до широкомасштабного механізованого наступу

- повідомив він.

За його словами, українські підрозділи заздалегідь підготували оборону та відпрацювали сценарії відбиття атаки.

Ми готувалися: на різних напрямках були відпрацьовані оборонні дії, кожна бригада мала власний план відбиття атаки. Корпус координував ці дії - і в результаті на всіх напрямках удари було зірвано

- додав Білецький.

Загалом за добу українські військові знищили 405 російських військовослужбовців, з яких 288 – безповоротні втрати.

У корпусі підкреслили, що противнику не вдалося захопити жодної позиції чи населеного пункту, а знищення залишків його сил триває.

Андрій Тимощенков

Війна в Україні
Андрій Білецький
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички