Ексклюзив
13:02 • 7860 перегляди
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
09:58 • 31448 перегляди
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
13:02 • 7870 перегляди
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів

Київ • УНН

 • 27082 перегляди

Сирський повідомив про провал 619 штурмів ворога з 17 до 20 березня. Окупанти зазнали значних втрат і змушені перегруповуватися на кількох напрямках.

Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів

На фронті з 17 до 20 березня активізувалися спроби наступу ворога, але Сили оборони були готові - російське командування не змогло виконати завдання, на кількох напрямках наступальні дії противника вдалося зупинити, втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів, ворог змушений переходити до перегрупування, намагається підтягнути нові підрозділи і готується до продовження атак, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у соцмережах, пише УНН.

Сили оборони України ламають плани російського агресора. Протягом чотирьох діб цього тижня, із 17 до 20 березня 2026 року, підвищувалася інтенсивність наступальних дій ворога. Противник намагався прорвати оборонні порядки наших військ одразу на кількох стратегічних напрямках. По всій лінії бойового зіткнення розгорнулися запеклі бої

- написав Сирський.

З його слів, "загалом противник за ці чотири дні провів 619 штурмових дій".

Основний удар окупанти зосередили на Покровському та Олександрівському напрямках, де була найвища кількість атак противника

- повідомив Сирський.

Зокрема, за його даними, на Покровському напрямку противник атакував позиції наших військ 163 рази, на Олександрівському напрямку – 96 разів.

"Не менш напруженою залишалася ситуація на Костянтинівському напрямку, де російські війська вчинили 84 штурмові дії, а також на Очеретинському, Лиманському та Куп’янському напрямках, де відбулося загалом понад півтори сотні бойових зіткнень", - повідомив Головком.

Попри колосальний тиск та залучення значних резервів, російське командування не змогло виконати поставлені завдання. Завдяки професійним, злагодженим діям українських воїнів, на кількох напрямках наступальні дії противника вдалося зупинити. На деяких ділянках фронту бої високої інтенсивності тривають, але ворог змушений переходити до перегрупування своїх сил

- зазначив Сирський.

І додав:

Окупанти намагаються підтягнути нові підрозділи та готуються до продовження атак, роблячи ставку на погіршення погодних умов

Це, на їхню думку, має знизити ефективність української аеророзвідки, завадити роботі наших безпілотних систем і артилерії, вказав Сирський.

Командування військ рф кинуло у "м’ясні штурми" десятки тисяч солдатів, однак ціна цієї спроби наступу виявилася для агресора катастрофічною. За чотири доби інтенсивних штурмових дій ворог втратив понад 6090 військовослужбовців убитими й пораненими. Тоді як протягом тижня загальні втрати ворога склали близько 8710 осіб убитими і важкопораненими

- повідомив Головком ЗСУ.

Також, з його слів, Сили оборони знищили чимало ворожої військової техніки та озброєння.

Ми були готові до збільшення інтенсивності навали російської орди, тож прийняли необхідні управлінські рішення. Війська отримали поповнення, були забезпечені військовою технікою, озброєнням, боєприпасами. Водночас хочу наголосити на тому, що успішне відбиття масованих штурмів противника стало можливим насамперед завдяки мужності та стійкості кожного воїна, який виконує бойові завдання і тримає стрій у цих надскладних умовах

- підкреслив Сирський.

"Як і чотири роки тому, на початку повномасштабного вторгнення рф, українські захисники довели свою перевагу на полі бою. На окремих напрямках наші воїни перехопили ініціативу та проводять власні активні дії, застосовуючи тактику активної оборони", - вказав Головком, подякувавши "воїнам, які вистояли під натиском ворога, утримують визначені рубежі та продовжують звільняти українську землю від загарбників".

"Серед інших, мої слова щирої вдячності - 82-й та 95-й окремим десантно-штурмовим бригадам, 3-й, 5-й, 92-й окремим штурмовим бригадам, 1-му, 33-му, 225-му, 425-му, 475-му окремим штурмовим полкам ЗС України, 4-й та 14-й окремим бригадам оперативного призначення Національної гвардії України, а також іншим бойовим частинам, що тримають оборону і нищать ворога. Слава Україні!" - наголосив Сирський.

