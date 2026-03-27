Зеленский: давление на Украину не приведет к быстрому окончанию войны

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Президент заявил, что для завершения войны США должны усиливать давление на Россию, а не на Киев. Конфликт на Ближнем Востоке не должен ослаблять поддержку.

Давление на Киев не приведет к быстрому окончанию войны. Об этом в интервью Le Monde заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, если Соединенные Штаты Америки хотят завершения войны, им нужно больше давить на рф.

Я считаю, что если Соединенные Штаты действительно хотят быстрого завершения этой войны, то этого не удастся достичь, оказывая большее давление на Украину. Этого будет достигнуто, оказывая большее давление на россию

- сказал глава государства.

Он подчеркнул, что хотя конфликт на Ближнем Востоке "отвлекает внимание" от Украины, это не должно приводить к тому, что ее союзники забудут о важности их поддержки в конфликте, который продолжается с 2022 года.

Напомним

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что военная помощь из Украины на Ближний Восток не перенаправляется, но "это возможно".

Вадим Хлюдзинский

