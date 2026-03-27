Зеленский: давление на Украину не приведет к быстрому окончанию войны
УНН
Президент заявил, что для завершения войны США должны усиливать давление на Россию, а не на Киев. Конфликт на Ближнем Востоке не должен ослаблять поддержку.
Давление на Киев не приведет к быстрому окончанию войны. Об этом в интервью Le Monde заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.
По его словам, если Соединенные Штаты Америки хотят завершения войны, им нужно больше давить на рф.
Я считаю, что если Соединенные Штаты действительно хотят быстрого завершения этой войны, то этого не удастся достичь, оказывая большее давление на Украину. Этого будет достигнуто, оказывая большее давление на россию
Он подчеркнул, что хотя конфликт на Ближнем Востоке "отвлекает внимание" от Украины, это не должно приводить к тому, что ее союзники забудут о важности их поддержки в конфликте, который продолжается с 2022 года.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что военная помощь из Украины на Ближний Восток не перенаправляется, но "это возможно".
