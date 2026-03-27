Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Військова допомога з України на Близький Схід не перенаправляється, але це можливо - Рубіо

Київ • УНН

 • 576 перегляди

Держсекретар США заявив про пріоритет американських інтересів при розподілі зброї. Зеленський попереджає про можливий дефіцит Patriot через війну з Іраном.

Військова допомога з України на Близький Схід не перенаправляється, але це можливо - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що військова допомога з України на Близький Схід не перенаправляється, але "це можливо", передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Залишаючи зустріч G7 у Франції, держсекретар США Марко Рубіо заявив журналістам: "Якщо у Сполучених Штатів виникне військова потреба, чи то поповнення наших запасів чи виконання якоїсь місії в національних інтересах Сполучених Штатів, ми завжди будемо на першому місці, коли справа стосується нашої зброї".

Видання зазначає, що американські зенітні ракетні комплекси Patriot були перекинуті з Європи на Близький Схід, оскільки Вашингтон перенаправляє ресурси на війну з Іраном. Президент України Володимир Зеленський попередив, що Київ "виразно" зіткнеться з нестачею систем Patriot через війну з Іраном.

"Якщо нам щось потрібно для Америки, і це американське, ми триматимемо це для Америки в першу чергу", - сказав Рубіо. "Але на даний момент цього не сталося".

Додамо

Крім того, Марко Рубіо у соцмережі Х повідомив, що на саміті G7 заявив, що президент Дональд Трамп прагне швидше досягти врегулювання російсько-української війни.

Сьогодні на саміті G7 я знову заявив, що президент Трамп прагне якомога швидше досягти припинення вогню та врегулювання російсько-української війни шляхом переговорів 

- написав Рубіо.

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
