Військова допомога з України на Близький Схід не перенаправляється, але це можливо - Рубіо
Київ • УНН
Держсекретар США заявив про пріоритет американських інтересів при розподілі зброї. Зеленський попереджає про можливий дефіцит Patriot через війну з Іраном.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що військова допомога з України на Близький Схід не перенаправляється, але "це можливо", передає УНН із посиланням на AP.
Деталі
Залишаючи зустріч G7 у Франції, держсекретар США Марко Рубіо заявив журналістам: "Якщо у Сполучених Штатів виникне військова потреба, чи то поповнення наших запасів чи виконання якоїсь місії в національних інтересах Сполучених Штатів, ми завжди будемо на першому місці, коли справа стосується нашої зброї".
Видання зазначає, що американські зенітні ракетні комплекси Patriot були перекинуті з Європи на Близький Схід, оскільки Вашингтон перенаправляє ресурси на війну з Іраном. Президент України Володимир Зеленський попередив, що Київ "виразно" зіткнеться з нестачею систем Patriot через війну з Іраном.
"Якщо нам щось потрібно для Америки, і це американське, ми триматимемо це для Америки в першу чергу", - сказав Рубіо. "Але на даний момент цього не сталося".
Додамо
Крім того, Марко Рубіо у соцмережі Х повідомив, що на саміті G7 заявив, що президент Дональд Трамп прагне швидше досягти врегулювання російсько-української війни.
Сьогодні на саміті G7 я знову заявив, що президент Трамп прагне якомога швидше досягти припинення вогню та врегулювання російсько-української війни шляхом переговорів
