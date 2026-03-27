Военная помощь с Украины на Ближний Восток не перенаправляется, но это возможно - Рубио
Киев • УНН
Госсекретарь США заявил о приоритете американских интересов при распределении оружия. Зеленский предупреждает о возможном дефиците Patriot из-за войны с Ираном.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что военная помощь из Украины на Ближний Восток не перенаправляется, но "это возможно", передает УНН со ссылкой на AP.
Покидая встречу G7 во Франции, госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам: "Если у Соединенных Штатов возникнет военная потребность, будь то пополнение наших запасов или выполнение какой-либо миссии в национальных интересах Соединенных Штатов, мы всегда будем на первом месте, когда дело касается нашего оружия".
Издание отмечает, что американские зенитные ракетные комплексы Patriot были переброшены из Европы на Ближний Восток, поскольку Вашингтон перенаправляет ресурсы на войну с Ираном. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Киев "явно" столкнется с нехваткой систем Patriot из-за войны с Ираном.
"Если нам что-то нужно для Америки, и это американское, мы будем держать это для Америки в первую очередь", - сказал Рубио. "Но на данный момент этого не произошло".
Кроме того, Марко Рубио в соцсети Х сообщил, что на саммите G7 заявил, что президент Дональд Трамп стремится быстрее достичь урегулирования российско-украинской войны.
Сегодня на саммите G7 я вновь заявил, что президент Трамп стремится как можно скорее достичь прекращения огня и урегулирования российско-украинской войны путем переговоров
