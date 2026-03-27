Рубио обменялся словесными "шпильками" с коллегами из G7 по поводу войн в Иране и Украине

Киев • УНН

 • 1138 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал союзников G7 за нежелание поддерживать миссию в Иране. Европа отклонила запрос Трампа до прекращения обстрелов.

Государственный секретарь США Марко Рубио и его коллеги из G7 обменялись словесными "шпильками" по поводу войн в Иране и Украине, ставя под сомнение то, что Европа подчинится требованию президента США Дональда Трампа о военной помощи в Персидском заливе, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Соединенные Штаты постоянно просят помочь в войне, - сказал Рубио, как отмечает издание, "имея в виду Украину", прежде чем отправиться на заключительный день встречи G7 в пятницу под Парижем. - Но когда у США возникла потребность, они не получили положительного ответа".

Европейцы отклонили предложение Трампа об участии своих военно-морских сил в открытии Ормузского пролива, заявив, что они помогут, как только ракеты прекратят летать, отмечает издание. Все это время американские базы в Европе были ключевыми для военных усилий, а некоторые европейские базы оказывали логистическую поддержку.

"Должен сказать, это раздражает", - заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль радио Deutschlandfunk перед запланированной встречей с Рубио. Германия не получила четкой просьбы от американской стороны. "На данный момент юридические требования к нам относительно такой операции не выполнены. И нет никакого конкретного запроса к нам относительно принятия мер на данный момент", - указал он.

Тем не менее, представитель Министерства иностранных дел Франции Паскаль Конфаврё заявил, что планирование продолжается. "Это произойдет после окончания бомбардировок сначала, – сказал он Bloomberg TV. - Только в оборонительном режиме. Мы готовим такую миссию со всеми партнерами, которые желают этого. Но мы четко дали понять, что эта война - не наша война, и мы не хотим быть втянутыми в нее".

США рассматривали возможность отправки до 10 000 дополнительных военнослужащих на Ближний Восток, сообщает Wall Street Journal, что дает президенту США больше военных возможностей, на фоне того, как ведущие союзники США призывали к переговорам для прекращения конфликта, который наносит все больший ущерб мировой экономике.

"Украина остается главной озабоченностью Европы, а ее лидеры пытаются изолировать россию, связывая эти две войны", отмечает издание.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила в четверг, что россия предоставляет Ирану разведывательные данные для атак на американцев, что ее российский коллега сергей лавров опроверг в эфире французского телевидения.

"Дроны, предоставленные россии Ираном, были задействованы в конфликте с Украиной, но мы также видели поддержку, которую россия оказала Ирану в конфликте на Ближнем Востоке", - сказала министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер.

Украина - это не война Америки, и все же мы внесли больший вклад в эту борьбу, чем любая другая страна мира. Так что это будет то, что президент должен будет учесть в будущем

- сказал при этом Рубио.

Юлия Шрамко

