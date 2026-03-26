"Украина – тоже не наша война" – Трамп ответил на позицию Мерца по Ирану

Киев • УНН

 • 2346 просмотра

Дональд Трамп раскритиковал немецкие власти за отказ поддержать США в Иране. Он заявил, что в ответ не считает войну в Украине делом Америки.

Президент Дональд Трамп раскритиковал немецких лидеров за то, что они не поддержали войну в Иране, и заявил, что их комментарии были "неуместными" с учетом того, что США поддерживали союзников в конфликте в Украине, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Говоря об Украине, Трамп сказал: "Я думаю, что ситуация немного успокаивается. И я думаю, у нас есть шанс завершить это, но… это не касается нас, находящихся за тысячи километров отсюда".

"Поэтому, когда я услышал, как глава Германии сказал: "Это не наша война" по поводу Ирана, я сказал: "Ну, Украина — это не наша война. Мы помогли, но Украина — это не наша война". Я считал это очень неуместным заявлением, но он его сделал. Этого не стереть. Но он так думал", — сказал Трамп.

путин и Зеленский сядут за стол переговоров и заключат сделку - Трамп24.03.26, 22:09 • 10271 просмотр

Это произошло после того, как представитель канцлера Германии Фридриха Мерца на прошлой неделе прокомментировал конфликт в Иране, заявив: "Эта война не имеет ничего общего с НАТО. Это не война НАТО".

"Участие не рассматривалось до войны и не рассматривается сейчас", — сказал представитель.

Добавим

Министр обороны Германии Борис Писториус также отклонил просьбу Трампа о помощи. "Чего, по мнению Трампа, могут достичь в Ормузском проливе несколько европейских фрегатов, чего не может сделать мощный ВМС США?" — спросил он. "Это не наша война; мы ее не начинали".

Антонина Туманова

