"Україна - теж не наша війна" – Трамп відповів на позицію Мерца щодо Ірану

Київ • УНН

 • 3370 перегляди

Дональд Трамп розкритикував німецьку владу за відмову підтримати США в Ірані. Він заявив, що у відповідь, що не вважає війну в Україні справою Америки.

Президент Дональд Трамп розкритикував німецьких лідерів за те, що вони не підтримали війну в Ірані, і заявив, що їхні коментарі були "недоречними" з огляду на те, що США підтримували союзників у конфлікті в Україні, передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Говорячи про Україну, Трамп сказав: "Я думаю, що ситуація трохи заспокоюється. І я думаю, у нас є шанс завершити це, але… це не стосується нас, які знаходяться за тисячі кілометрів звідси".

"Тому, коли я почув, як глава Німеччини сказав: "Це не наша війна" з приводу Ірану, я сказав: "Ну, Україна - це не наша війна. Ми допомогли, але Україна - це не наша війна". Я вважав це дуже недоречною заявою, але він її зробив. Цього не стерти. Але він так думав", - сказав Трамп.

путін і Зеленський сядуть за стіл переговорів і укладуть угоду - Трамп24.03.26, 22:09 • 10274 перегляди

Це сталося після того, як представник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца минулого тижня прокоментував конфлікт в Ірані, заявивши: "Ця війна не має нічого спільного з НАТО. Це не війна НАТО".

"Участь не розглядалася до війни і не розглядається зараз", - сказав представник.

Додамо

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також відхилив прохання Трампа про допомогу. "Чого, на думку Трампа, можуть досягти в Ормузькій протоці кілька європейських фрегатів, чого не може зробити потужний ВМС США?" — спитав він. "Це не наша війна; ми її не розпочинали".

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
НАТО
Дональд Трамп
Борис Пісторіус
Німеччина
Україна
Іран