путін і Зеленський сядуть за стіл переговорів і укладуть угоду - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про близькість лідерів України та рф до переговорів. Політик вважає цей конфлікт найлегшим для врегулювання у своїй практиці.
Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін та Президент України Володимир Зеленський сядуть за стіл переговорів і укладуть угоду, додавши, що вони вже близькі до цього, передає УНН.
Президент путін і президент Зеленський сядуть за стіл переговорів і укладуть угоду. Гадаю, вони вже близькі до цього, але я так кажу вже давно. Я врегулював вісім воєн. Усі вони мали б бути складнішими за цю. Ця мала б бути найлегшою, але ці двоє людей справді ненавидять одне одного. Ви переконаєтеся, що ненависть - поганий помічник в укладанні угод. Це люди, які не дуже подобаються одне одному
Зеленський заслухав доповіді про переговори у Флориді та озвучив нові загрози від рф24.03.26, 13:24 • 4364 перегляди
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив журналістам в Овальному кабінеті, що Іран "погодився, що ніколи не матиме ядерної зброї".