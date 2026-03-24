ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
0м/с
41%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Андрій Садовий
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Денис Шмигаль
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Ізраїль
Іран
Реклама
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Золото
Шахед-136

Зеленський заслухав доповіді про переговори у Флориді та озвучив нові загрози від рф

Київ • УНН

 • 4250 перегляди

Президент заслухав звіт про зустрічі в США щодо гарантій безпеки та миру. Він додав: геополітична ситуація ускладнилась через війну проти Ірану, і це додає впевненості росії.

Зеленський заслухав доповіді про переговори у Флориді та озвучив нові загрози від рф
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації щодо нещодавніх зустрічей з американцями. Він зазначив, що в цей час росіяни показово запустили дрони "шахед" на українські міста. Про це Зеленський повідомив в Telegram, передає УНН.

Деталі

Глава держави заслухав секретаря РНБО Рустема Умєрова, голову Офісу Президента Кирила Буданова і першого заступника голови ОП Сергія Кислицю.

Команда доповіла про те, що реально звучало у Флориді: акценти, можливості й труднощі. Найбільш важливо пропрацювати гарантії безпеки так, щоб вони дозволили наблизитись до закінчення війни. Саме в безпеці ключ до миру

- заявив Зеленський.

Президент України додав: геополітична ситуація ускладнилась через війну проти Ірану, і це, на жаль, додає впевненості росії.

Але фундаментальні обставини не змінились. росія продовжує цю війну і дестабілізацію у Європі, підтримує іранський режим розвідувальними даними і таким чином затягує війну в тому регіоні, а також готується до нових конфліктів найближчими роками. Цю загрозу постійної війни в різних географіях треба зупиняти

- підкреслив Зеленський.

За його словами, це можуть зробити разом Америка, Європа та інші глобальні субʼєкти. Для цього мають відбутися зустрічі на рівні лідерів.

Доручив команді максимально активно працювати з партнерами далі, щоб дипломатія була змістовною і щоб вирішувалися, зокрема, гуманітарні питання, такі як обміни військовополоненими. Доручив також проінформувати європейських та канадійських партнерів щодо зустрічей у Флориді

- резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Постпред росії в ООН василь небензя під час засідання Радбезу виступив із серією звинувачень на адресу України та європейських країн. У своїй заяві він традиційно переклав відповідальність за війну з рф на інші країни.

Євген Устименко

Політика
російська пропаганда
Повітряна тривога
Війна в Україні
Рустем Умєров
Рада Безпеки ООН
Рада національної безпеки і оборони України
Організація Об'єднаних Націй
Сергій Кислиця
Шахед-136
Кирило Буданов
Європа
Володимир Зеленський
Україна
Флорида
Іран