Зеленський заслухав доповіді про переговори у Флориді та озвучив нові загрози від рф
Київ • УНН
Президент заслухав звіт про зустрічі в США щодо гарантій безпеки та миру. Він додав: геополітична ситуація ускладнилась через війну проти Ірану, і це додає впевненості росії.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації щодо нещодавніх зустрічей з американцями. Він зазначив, що в цей час росіяни показово запустили дрони "шахед" на українські міста. Про це Зеленський повідомив в Telegram, передає УНН.
Деталі
Глава держави заслухав секретаря РНБО Рустема Умєрова, голову Офісу Президента Кирила Буданова і першого заступника голови ОП Сергія Кислицю.
Команда доповіла про те, що реально звучало у Флориді: акценти, можливості й труднощі. Найбільш важливо пропрацювати гарантії безпеки так, щоб вони дозволили наблизитись до закінчення війни. Саме в безпеці ключ до миру
Президент України додав: геополітична ситуація ускладнилась через війну проти Ірану, і це, на жаль, додає впевненості росії.
Але фундаментальні обставини не змінились. росія продовжує цю війну і дестабілізацію у Європі, підтримує іранський режим розвідувальними даними і таким чином затягує війну в тому регіоні, а також готується до нових конфліктів найближчими роками. Цю загрозу постійної війни в різних географіях треба зупиняти
За його словами, це можуть зробити разом Америка, Європа та інші глобальні субʼєкти. Для цього мають відбутися зустрічі на рівні лідерів.
Доручив команді максимально активно працювати з партнерами далі, щоб дипломатія була змістовною і щоб вирішувалися, зокрема, гуманітарні питання, такі як обміни військовополоненими. Доручив також проінформувати європейських та канадійських партнерів щодо зустрічей у Флориді
