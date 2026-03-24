Зеленский заслушал доклады о переговорах во Флориде и озвучил новые угрозы от рф

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад украинской делегации о недавних встречах с американцами. Он отметил, что в это время россияне показательно запустили дроны "шахед" на украинские города. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Глава государства заслушал секретаря СНБО Рустема Умерова, главу Офиса Президента Кирилла Буданова и первого заместителя главы ОП Сергея Кислицу.

Команда доложила о том, что реально звучало во Флориде: акценты, возможности и трудности. Наиболее важно проработать гарантии безопасности так, чтобы они позволили приблизиться к окончанию войны. Именно в безопасности ключ к миру

Президент Украины добавил: геополитическая ситуация усложнилась из-за войны против Ирана, и это, к сожалению, добавляет уверенности россии.

Но фундаментальные обстоятельства не изменились. россия продолжает эту войну и дестабилизацию в Европе, поддерживает иранский режим разведывательными данными и таким образом затягивает войну в том регионе, а также готовится к новым конфликтам в ближайшие годы. Эту угрозу постоянной войны в разных географиях надо останавливать

По его словам, это могут сделать вместе Америка, Европа и другие глобальные субъекты. Для этого должны состояться встречи на уровне лидеров.

Поручил команде максимально активно работать с партнерами дальше, чтобы дипломатия была содержательной и чтобы решались, в частности, гуманитарные вопросы, такие как обмены военнопленными. Поручил также проинформировать европейских и канадских партнеров относительно встреч во Флориде