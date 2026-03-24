Будуть нові умови врегулювання: небензя в ООН видав чергову порцію цинічних заяв щодо війни в Україні

Київ • УНН

 • 19078 перегляди

Постпред рф звинуватив Європу в ігноруванні "злочинів" ЗСУ та енергетичному шантажі. Він заявив про зміну умов миру, не згадавши про російське вторгнення.

Постпред росії в ООН василь небензя під час засідання Радбезу виступив із серією звинувачень на адресу України та європейських країн. У своїй заяві він традиційно переклав відповідальність за війну на інших. Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

hосійський дипломат заявив, що країни Європи нібито "закривають очі на всі злочини ЗСУ" та продовжують підтримувати Україну.

Також він стверджував, що "терористичні атаки київського режиму не лише не зменшуються, а й зростають".

росія в Радбезі ООН: Європа не налаштована на підтримку тристоронніх переговорів щодо врегулювання "української кризи"25.02.26, 02:08 • 14147 переглядiв

Окремо небензя звинуватив Україну в "енергетичному шантажі", заявивши, що Європа нібито ігнорує ситуацію з нафтопроводом "Дружба".

Риторика про "правду" і Захід

Під час виступу представник окупантів також заявив, що європейські країни намагаються "заткнути рота всім, хто говорить правду про Україну".

росія доб’ється цілей “сво” у будь-якому випадку, питання лише у тому, яким способом - небензя в ООН09.12.25, 19:55 • 3859 переглядiв

Він розкритикував президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той нібито "намагається нагадати про свою корисність західним кураторам".

Прогнози і заяви щодо конфлікту

небензя заявив, що Україна "зіткнеться з новими умовами врегулювання", однак не уточнив, про які саме умови йдеться.

Також він зазначив, що Рада Безпеки ООН нібито не дала оцінки підривам газопроводів "Північний потік" і що розслідування цього інциденту не завершене.

Водночас у своїй промові російський дипломат не згадав про повномасштабне вторгнення росії в Україну, яке стало причиною нинішнього конфлікту та постійні обстріли українських територій.

Постпред рф в ООН цинічно закликав до мирного врегулювання конфлікту в Ірані та припинення вогню01.03.26, 06:14 • 11050 переглядiв

Степан Гафтко

