Постпред росії в ООН василь небензя під час засідання Радбезу виступив із серією звинувачень на адресу України та європейських країн. У своїй заяві він традиційно переклав відповідальність за війну на інших. Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.

hосійський дипломат заявив, що країни Європи нібито "закривають очі на всі злочини ЗСУ" та продовжують підтримувати Україну.

Також він стверджував, що "терористичні атаки київського режиму не лише не зменшуються, а й зростають".

Окремо небензя звинуватив Україну в "енергетичному шантажі", заявивши, що Європа нібито ігнорує ситуацію з нафтопроводом "Дружба".

Риторика про "правду" і Захід

Під час виступу представник окупантів також заявив, що європейські країни намагаються "заткнути рота всім, хто говорить правду про Україну".

Він розкритикував президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той нібито "намагається нагадати про свою корисність західним кураторам".

Прогнози і заяви щодо конфлікту

небензя заявив, що Україна "зіткнеться з новими умовами врегулювання", однак не уточнив, про які саме умови йдеться.

Також він зазначив, що Рада Безпеки ООН нібито не дала оцінки підривам газопроводів "Північний потік" і що розслідування цього інциденту не завершене.

Водночас у своїй промові російський дипломат не згадав про повномасштабне вторгнення росії в Україну, яке стало причиною нинішнього конфлікту та постійні обстріли українських територій.

