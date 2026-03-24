Будут новые условия урегулирования: Небензя в ООН выдал очередную порцию циничных заявлений по поводу войны в Украине

19:55 • 6486 просмотра
СБУ удалось ликвидировать агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, и предотвратить покушения - Зеленский
23 марта, 17:52 • 15306 просмотра
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт
Эксклюзив
23 марта, 16:59 • 17653 просмотра
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
Эксклюзив
23 марта, 16:01 • 18432 просмотра
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
23 марта, 15:57 • 18215 просмотра
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
23 марта, 14:34 • 14893 просмотра
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 26947 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 09:58 • 40944 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
23 марта, 09:48 • 32911 просмотра
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери рф за четыре дня превысили 6000 оккупантов
23 марта, 09:16 • 55710 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году - что предусмотрено законом и как их оформить
Популярные новости
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки ЧокоPhoto23 марта, 14:50 • 12259 просмотра
Как отключить рекламу на телефоне: простые способы23 марта, 15:00 • 21683 просмотра
ЕС готовит ответ на агрессию россии в Черном море. Каллас анонсировала новые шаги23 марта, 17:27 • 4738 просмотра
Что лечит имбирь: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto18:21 • 13920 просмотра
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto18:36 • 10371 просмотра
публикации
Что лечит имбирь: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto18:21 • 13971 просмотра
Как отключить рекламу на телефоне: простые способы23 марта, 15:00 • 21733 просмотра
Частная медицина Одессы "под следствием" из-за коррупционных схем и смертей пациентов23 марта, 14:11 • 22700 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 26947 просмотра
Эффективное планирование дня: простые способы организовать свое времяPhoto23 марта, 11:17 • 33994 просмотра
Будут новые условия урегулирования: Небензя в ООН выдал очередную порцию циничных заявлений по поводу войны в Украине

Киев • УНН

 • 1394 просмотра

Постпред РФ обвинил Европу в игнорировании "преступлений" ВСУ и энергетическом шантаже. Он заявил об изменении условий мира, не упомянув о российском вторжении.

Фото: Reuters

Постпред России в ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза выступил с серией обвинений в адрес Украины и европейских стран. В своем заявлении он традиционно переложил ответственность за войну на других. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Подробности

Российский дипломат заявил, что страны Европы якобы "закрывают глаза на все преступления ВСУ" и продолжают поддерживать Украину.

Также он утверждал, что "террористические атаки киевского режима не только не уменьшаются, но и растут".

россия в Совбезе ООН: Европа не настроена на поддержку трехсторонних переговоров по урегулированию "украинского кризиса"25.02.26, 02:08 • 14117 просмотров

Отдельно Небензя обвинил Украину в "энергетическом шантаже", заявив, что Европа якобы игнорирует ситуацию с нефтепроводом "Дружба".

Риторика о "правде" и Западе

Во время выступления представитель оккупантов также заявил, что европейские страны пытаются "заткнуть рот всем, кто говорит правду об Украине".

россия добьется целей "сво" в любом случае, вопрос лишь в том, каким способом – небензя в ООН09.12.25, 19:55 • 3809 просмотров

Он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот якобы "пытается напомнить о своей полезности западным кураторам".

Прогнозы и заявления по конфликту

Небензя заявил, что Украина "столкнется с новыми условиями урегулирования", однако не уточнил, о каких именно условиях идет речь.

Также он отметил, что Совет Безопасности ООН якобы не дал оценки подрывам газопроводов "Северный поток" и что расследование этого инцидента не завершено.

В то же время в своей речи российский дипломат не упомянул о полномасштабном вторжении России в Украину, которое стало причиной нынешнего конфликта и постоянных обстрелов украинских территорий.

Постпред рф в ООН цинично призвал к мирному урегулированию конфликта в Иране и прекращению огня01.03.26, 06:14 • 11019 просмотров

Степан Гафтко

