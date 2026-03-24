Будут новые условия урегулирования: Небензя в ООН выдал очередную порцию циничных заявлений по поводу войны в Украине
Киев • УНН
Постпред РФ обвинил Европу в игнорировании "преступлений" ВСУ и энергетическом шантаже. Он заявил об изменении условий мира, не упомянув о российском вторжении.
Постпред России в ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза выступил с серией обвинений в адрес Украины и европейских стран. В своем заявлении он традиционно переложил ответственность за войну на других. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Подробности
Российский дипломат заявил, что страны Европы якобы "закрывают глаза на все преступления ВСУ" и продолжают поддерживать Украину.
Также он утверждал, что "террористические атаки киевского режима не только не уменьшаются, но и растут".
Отдельно Небензя обвинил Украину в "энергетическом шантаже", заявив, что Европа якобы игнорирует ситуацию с нефтепроводом "Дружба".
Риторика о "правде" и Западе
Во время выступления представитель оккупантов также заявил, что европейские страны пытаются "заткнуть рот всем, кто говорит правду об Украине".
Он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот якобы "пытается напомнить о своей полезности западным кураторам".
Прогнозы и заявления по конфликту
Небензя заявил, что Украина "столкнется с новыми условиями урегулирования", однако не уточнил, о каких именно условиях идет речь.
Также он отметил, что Совет Безопасности ООН якобы не дал оценки подрывам газопроводов "Северный поток" и что расследование этого инцидента не завершено.
В то же время в своей речи российский дипломат не упомянул о полномасштабном вторжении России в Украину, которое стало причиной нынешнего конфликта и постоянных обстрелов украинских территорий.
