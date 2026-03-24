путин и Зеленский сядут за стол переговоров и заключат сделку - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин и Президент Украины Владимир Зеленский сядут за стол переговоров и заключат соглашение, добавив, что они уже близки к этому, передает УНН.

Президент путин и президент Зеленский сядут за стол переговоров и заключат соглашение. Думаю, они уже близки к этому, но я так говорю уже давно. Я урегулировал восемь войн. Все они должны были быть сложнее этой. Эта должна была быть самой легкой, но эти два человека действительно ненавидят друг друга. Вы убедитесь, что ненависть - плохой помощник в заключении сделок. Это люди, которые не очень нравятся друг другу