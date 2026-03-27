Рубіо обмінявся словесними "шпильками" з колегами з G7 щодо воєн в Ірані та Україні

Державний секретар США Марко Рубіо та його колеги з G7 обмінялися словесними "шпильками" щодо воєн в Ірані та Україні, ставлячи під сумнів те, що Європа підкориться вимозі президента США Дональда Трампа про військову допомогу в Перській затоці, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

"Сполучені Штати постійно просять допомогти у війні, - сказав Рубіо, як зазначає видання, "маючи на увазі Україну", перш ніж вирушити на заключний день зустрічі G7 у п'ятницю під Парижем. - Але коли у США виникла потреба, вони не отримали позитивної відповіді".

Європейці відхилили пропозицію Трампа про участь своїх військово-морських сил у відкритті Ормузької протоки, заявивши, що вони допоможуть, щойно ракети припинять літати, зауважує видання. Увесь цей час американські бази в Європі були ключовими для військових зусиль, а деякі європейські бази надавали логістичну підтримку.

"Мушу сказати, це дратує", – заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль радіо Deutschlandfunk перед запланованою зустріччю з Рубіо. Німеччина не отримала чіткого прохання від американської сторони. "На цей момент юридичні вимоги до нас щодо такої операції не виконані. І немає жодного конкретного запиту до нас щодо вжиття заходів на цей момент", - вказав він.

Тим не менш, речник Міністерства закордонних справ Франції Паскаль Конфавре заявив, що планування триває. "Це відбудеться після закінчення бомбардувань спочатку, – сказав він Bloomberg TV. - Лише в оборонному режимі. Ми готуємо таку місію з усіма партнерами, які бажають цього. Але ми чітко дали зрозуміти, що ця війна - не наша війна, і ми не хочемо бути втягнутими в неї".

Трамп розкритикував НАТО і сказав, що США "пам’ятатимуть" їхню реакцію щодо Ірану

США розглядали можливість відправки до 10 000 додаткових військовослужбовців на Близький Схід, повідомляє Wall Street Journal, що дає президенту США більше військових можливостей, на тлі того, як провідні союзники США закликали до переговорів для припинення конфлікту, який завдає дедалі більшої шкоди світовій економіці.

Трамп планує відправити 10 тисяч військових на Близький Схід - WSJ

"Україна залишається головним занепокоєнням Європи, а її лідери намагаються ізолювати росію, пов’язуючи ці дві війни", зазначає видання.

Головний дипломат ЄС Кая Каллас заявила у четвер, що росія надає Ірану розвідувальні дані для атак на американців, що її російський колега сергій лавров заперечив у ефірі французького телебачення.

"росія допомагає розвідкою Ірану, щоб націлюватися на американців, щоб вбивати американців" - Каллас закликала США посилити підтримку України

"Дрони, надані росії Іраном, були залучені до конфлікту з Україною, але ми також бачили підтримку, яку росія надала Ірану в конфлікті на Близькому Сході", – сказала міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.

Україна – це не війна Америки, і все ж ми зробили більший внесок у цю боротьбу, ніж будь-яка інша країна світу. Тож це буде те, що президент повинен буде врахувати в майбутньому - сказав при цьому Рубіо.

"Україна - теж не наша війна" – Трамп відповів на позицію Мерца щодо Ірану