$43.880.0150.610.24
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2.4м/с
36%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сергій Марченко
Володимир Зеленський
Музикант
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Угорщина
Запорізька область
Реклама
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Опалення
Starlink

Рубіо обмінявся словесними "шпильками" з колегами з G7 щодо воєн в Ірані та Україні

Київ • УНН

 • 1256 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо розкритикував союзників G7 за небажання підтримувати місію в Ірані. Європа відхилила запит Трампа до припинення обстрілів.

Державний секретар США Марко Рубіо та його колеги з G7 обмінялися словесними "шпильками" щодо воєн в Ірані та Україні, ставлячи під сумнів те, що Європа підкориться вимозі президента США Дональда Трампа про військову допомогу в Перській затоці, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Сполучені Штати постійно просять допомогти у війні, - сказав Рубіо, як зазначає видання, "маючи на увазі Україну", перш ніж вирушити на заключний день зустрічі G7 у п'ятницю під Парижем. - Але коли у США виникла потреба, вони не отримали позитивної відповіді".

Європейці відхилили пропозицію Трампа про участь своїх військово-морських сил у відкритті Ормузької протоки, заявивши, що вони допоможуть, щойно ракети припинять літати, зауважує видання. Увесь цей час американські бази в Європі були ключовими для військових зусиль, а деякі європейські бази надавали логістичну підтримку.

"Мушу сказати, це дратує", – заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль радіо Deutschlandfunk перед запланованою зустріччю з Рубіо. Німеччина не отримала чіткого прохання від американської сторони. "На цей момент юридичні вимоги до нас щодо такої операції не виконані. І немає жодного конкретного запиту до нас щодо вжиття заходів на цей момент", - вказав він.

Тим не менш, речник Міністерства закордонних справ Франції Паскаль Конфавре заявив, що планування триває. "Це відбудеться після закінчення бомбардувань спочатку, – сказав він Bloomberg TV. - Лише в оборонному режимі. Ми готуємо таку місію з усіма партнерами, які бажають цього. Але ми чітко дали зрозуміти, що ця війна - не наша війна, і ми не хочемо бути втягнутими в неї".

Трамп розкритикував НАТО і сказав, що США "пам’ятатимуть" їхню реакцію щодо Ірану26.03.26, 20:40 • 6088 переглядiв

США розглядали можливість відправки до 10 000 додаткових військовослужбовців на Близький Схід, повідомляє Wall Street Journal, що дає президенту США більше військових можливостей, на тлі того, як провідні союзники США закликали до переговорів для припинення конфлікту, який завдає дедалі більшої шкоди світовій економіці.

Трамп планує відправити 10 тисяч військових на Близький Схід - WSJ27.03.26, 07:15 • 10529 переглядiв

"Україна залишається головним занепокоєнням Європи, а її лідери намагаються ізолювати росію, пов’язуючи ці дві війни", зазначає видання.

Головний дипломат ЄС Кая Каллас заявила у четвер, що росія надає Ірану розвідувальні дані для атак на американців, що її російський колега сергій лавров заперечив у ефірі французького телебачення.

"росія допомагає розвідкою Ірану, щоб націлюватися на американців, щоб вбивати американців" - Каллас закликала США посилити підтримку України26.03.26, 18:52 • 5162 перегляди

"Дрони, надані росії Іраном, були залучені до конфлікту з Україною, але ми також бачили підтримку, яку росія надала Ірану в конфлікті на Близькому Сході", – сказала міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.

Україна – це не війна Америки, і все ж ми зробили більший внесок у цю боротьбу, ніж будь-яка інша країна світу. Тож це буде те, що президент повинен буде врахувати в майбутньому

- сказав при цьому Рубіо.

"Україна - теж не наша війна" – Трамп відповів на позицію Мерца щодо Ірану26.03.26, 18:33 • 7670 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
Марко Рубіо
Кая Каллас
Bloomberg
Дональд Трамп
Париж
Франція
Велика Британія
Європа
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран