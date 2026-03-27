Трамп планує відправити 10 тисяч військових на Близький Схід - WSJ

Ексклюзив
00:33 • 13164 перегляди
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспільPhoto
26 березня, 18:28 • 29515 перегляди
Буданов сподівається на проведення великого обміну полоненими на ВеликденьVideo
Ексклюзив
26 березня, 18:12 • 29027 перегляди
Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості
Ексклюзив
26 березня, 17:53 • 24786 перегляди
Від курсу валют до пенсій: як проблеми з міжнародним фінансуванням вплинуть на економіку країни та життя українців
Ексклюзив
26 березня, 15:16 • 48873 перегляди
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Ексклюзив
26 березня, 14:41 • 35272 перегляди
Як обрати безпечну стоматологію для лікування дитини під седацією - поради від експерта
Ексклюзив
26 березня, 12:59 • 25897 перегляди
Як війна на Близькому Сході наповнює бюджет кремля
26 березня, 09:53 • 32082 перегляди
Пентагон розглядає можливість перенаправити призначену Україні зброю на Близький Схід - WP
25 березня, 18:28 • 46615 перегляди
рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський
Ексклюзив
25 березня, 16:27 • 63663 перегляди
Україна заходить в Африку - новий етап глобальної гри
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
0.8м/с
82%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Уряд Орбана звинувачують у масовому залякуванні виборців, а також підкупі грошима та наркотиками - ЗМІ26 березня, 19:46 • 12456 перегляди
Від ворожого удару по Вінниці загинув видатний науковець Борис Авксентюк26 березня, 20:03 • 18673 перегляди
Бреда Пітта помітили в Амстердамі на зйомках фільму "Вершники"26 березня, 20:55 • 11206 перегляди
Ворожий дрон атакував Миколаївську громаду на Сумщині: є загиблий та поранений26 березня, 21:34 • 8892 перегляди
Україна хоче укласти з Саудівською Аравією угоду про безпеку неба – ЗМІ00:58 • 11982 перегляди
Публікації
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Ексклюзив
26 березня, 15:16 • 48897 перегляди
Нові правила мобілізації - що змінюється від 1 квітня26 березня, 14:49 • 52066 перегляди
Що таке тайм-менеджмент і як його освоїти26 березня, 13:18 • 41084 перегляди
Клініка Odrex втрачає довіру пацієнтів та гроші, поки медичний ринок росте26 березня, 12:14 • 47542 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto26 березня, 11:31 • 66110 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Ігор Терехов
Мішина Ксенія
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Польща
Париж
Реклама
УНН Lite
Елтон Джон відсвяткував 79-річчя та отримав зворушливе привітання від чоловікаVideo26 березня, 15:55 • 17913 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto26 березня, 11:31 • 66104 перегляди
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою25 березня, 12:24 • 44830 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн25 березня, 06:19 • 80827 перегляди
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto24 березня, 18:35 • 55763 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Bild
Forbes

Трамп планує відправити 10 тисяч військових на Близький Схід - WSJ

Київ • УНН

 • 386 перегляди

Пентагон розглядає розгортання піхоти та бронетехніки поблизу Ірану. Додаткові сили підсилять морпіхів та десантників для контролю Ормузької протоки.

Пентагон розглядає можливість відправки до 10 000 додаткових наземних військ на Близький Схід, щоб надати президенту США Дональду Трампу більше військових можливостей, навіть коли він розглядає можливість мирних переговорів з Тегераном. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на неназваних представників Міністерства оборони США, "обізнаних з плануванням", інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що ці сили, які, ймовірно, включатимуть піхоту та бронетехніку, будуть додані до приблизно 5000 морських піхотинців та тисяч десантників з 82-ї повітряно-десантної дивізії, яких вже направили до регіону.

Точне місце розташування військ на Близькому Сході поки що не відоме, але, найімовірніше, вони опиняться в межах досяжності Ірану та острова Харг, який є важливим центром експорту нафти біля берегів Ірану

- пише видання.

Вказується, що раніше Трамп неодноразово заявляв, що відкриє Ормузьку протоку за допомогою союзників або без цієї допомоги.

Контекст

Конгресмени США натякають на підготовку наземної операції в Ірані найближчим часом. Тегеран посилює оборону острова Харг та перекидає туди засоби ППО.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що зараз між Тегераном і Вашингтоном не ведеться жодних переговорів.

Нагадаємо

Напередодні державний секретар США Марко Рубіо заявив, що в переговорах з Іраном "досягнуто прогресу".

У ЦПД заявили, що поразка Ірану може послабити росію і всю вісь автократій27.03.26, 02:45 • 5912 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Міністерство оборони США
Пентагон
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран