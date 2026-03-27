Трамп планує відправити 10 тисяч військових на Близький Схід - WSJ
Київ • УНН
Пентагон розглядає розгортання піхоти та бронетехніки поблизу Ірану. Додаткові сили підсилять морпіхів та десантників для контролю Ормузької протоки.
Пентагон розглядає можливість відправки до 10 000 додаткових наземних військ на Близький Схід, щоб надати президенту США Дональду Трампу більше військових можливостей, навіть коли він розглядає можливість мирних переговорів з Тегераном. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на неназваних представників Міністерства оборони США, "обізнаних з плануванням", інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що ці сили, які, ймовірно, включатимуть піхоту та бронетехніку, будуть додані до приблизно 5000 морських піхотинців та тисяч десантників з 82-ї повітряно-десантної дивізії, яких вже направили до регіону.
Точне місце розташування військ на Близькому Сході поки що не відоме, але, найімовірніше, вони опиняться в межах досяжності Ірану та острова Харг, який є важливим центром експорту нафти біля берегів Ірану
Вказується, що раніше Трамп неодноразово заявляв, що відкриє Ормузьку протоку за допомогою союзників або без цієї допомоги.
Контекст
Конгресмени США натякають на підготовку наземної операції в Ірані найближчим часом. Тегеран посилює оборону острова Харг та перекидає туди засоби ППО.
Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що зараз між Тегераном і Вашингтоном не ведеться жодних переговорів.
Нагадаємо
Напередодні державний секретар США Марко Рубіо заявив, що в переговорах з Іраном "досягнуто прогресу".
