Рубіо заявив про прогрес у дипломатичних переговорах з Іраном

Київ • УНН

 • 290 перегляди

Держсекретар США повідомив про конкретні результати переговорів через посередників. Стів Віткофф підтвердив залучення Пакистану до дипломатичного процесу.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що в переговорах з Іраном "досягнуто прогресу", але відмовився вдаватися в подробиці, з ким саме він обговорював це питання. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

"Є країни-посередники, які передають повідомлення, і досягнуто прогресу - певного конкретного прогресу досягнуто", - сказав Рубіо незадовго до від'їзду на зустріч міністрів закордонних справ G7 у Франції.

Він додав, що переговори - це "постійний та динамічний процес".

Спеціальний посланець Стів Віткофф підтвердив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів президента Дональда Трампа, що США ведуть переговори з Іраном дипломатичними каналами через Пакистан.

На запитання, чи збирається він попросити інші країни G7 допомогти знову відкрити Ормузьку протоку, Рубіо відповів: "Це в їхніх інтересах допомогти".

Інші країни отримують звідти набагато більше палива, ніж ми

- зазначив Рубіо.

На запитання, чи стурбований він тим, який прийом він може отримати під час війни, дипломат відповів: "Я не стурбований цим".

"Я їду туди не для того, щоб робити їх щасливими. Я ладнаю з усіма ними на особистому рівні, і ми дуже ретельно працюємо з цими урядами, але люди, яких я зацікавлений зробити щасливими, - це народ Сполучених Штатів", - додав він.

Нагадаємо

За інформацією АР, Іран отримав американський план припинення війни на Близькому Сході - пропозицію, спрямовану навіть попри те, що Вашингтон перекидає до регіону десантників та додаткових морських піхотинців.

Білий дім: переговори з Іраном не зайшли в глухий кут, попри початковий опір Тегерана плану США25.03.26, 21:38 • 16251 перегляд

Вадим Хлюдзинський

