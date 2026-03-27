Рубио заявил о прогрессе в дипломатических переговорах с Ираном

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в переговорах с Ираном "достигнут прогресс", но отказался вдаваться в подробности, с кем именно он обсуждал этот вопрос. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

"Есть страны-посредники, которые передают сообщения, и достигнут прогресс - определенный конкретный прогресс достигнут", - сказал Рубио незадолго до отъезда на встречу министров иностранных дел G7 во Франции.

Он добавил, что переговоры - это "постоянный и динамичный процесс".

Специальный посланник Стив Уиткофф подтвердил сегодня на заседании Кабинета министров президента Дональда Трампа, что США ведут переговоры с Ираном по дипломатическим каналам через Пакистан.

На вопрос, собирается ли он попросить другие страны G7 помочь снова открыть Ормузский пролив, Рубио ответил: "Это в их интересах помочь".

Другие страны получают оттуда гораздо больше топлива, чем мы - отметил Рубио.

На вопрос, обеспокоен ли он тем, какой прием он может получить во время войны, дипломат ответил: "Я не обеспокоен этим".

"Я еду туда не для того, чтобы делать их счастливыми. Я лажу со всеми ними на личном уровне, и мы очень тщательно работаем с этими правительствами, но люди, которых я заинтересован сделать счастливыми, - это народ Соединенных Штатов", - добавил он.

Напомним

По информации АР, Иран получил американский план прекращения войны на Ближнем Востоке - предложение, направленное даже несмотря на то, что Вашингтон перебрасывает в регион десантников и дополнительных морских пехотинцев.

Белый дом: переговоры с Ираном не зашли в тупик, несмотря на первоначальное сопротивление Тегерана плану США