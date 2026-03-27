Рубио заявил о прогрессе в дипломатических переговорах с Ираном

$43.870.0550.850.04
Эксклюзив
00:33 • 720 просмотра
После проигрыша шведам сборная Украины пропустит уже четвертый Чемпионат мира подрядPhoto
26 марта, 18:28 • 11510 просмотра
Буданов надеется на проведение крупного обмена пленными на ПасхуVideo
Эксклюзив
26 марта, 18:12 • 21981 просмотра
Более 30 млрд долларов за месяц – война с Ираном обнажила кризис оборонной промышленности
Эксклюзив
26 марта, 17:53 • 18245 просмотра
От курса валют до пенсий: как проблемы с международным финансированием повлияют на экономику страны и жизнь украинцев
Эксклюзив
26 марта, 15:16 • 39266 просмотра
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Эксклюзив
26 марта, 14:41 • 32335 просмотра
Как выбрать безопасную стоматологию для лечения ребенка под седацией – советы эксперта
Эксклюзив
26 марта, 12:59 • 24421 просмотра
Как война на Ближнем Востоке наполняет бюджет кремля
26 марта, 09:53 • 31561 просмотра
Пентагон рассматривает возможность перенаправить предназначенное Украине оружие на Ближний Восток - WP
25 марта, 18:28 • 45895 просмотра
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Эксклюзив
25 марта, 16:27 • 63425 просмотра
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
Рубрики
Популярные новости
Стубб предположил, что переговоры по войне в Украине зашли в тупик26 марта, 15:29 • 5268 просмотра
Элтон Джон отпраздновал 79-летие и получил трогательное поздравление от мужаVideo26 марта, 15:55 • 15266 просмотра
На Киевщине разоблачили двух прокуроров, которые за 50 тыс. долларов предлагали предпринимателю "решить вопрос" - ГенпрокурорPhoto26 марта, 17:25 • 9342 просмотра
Правительство Орбана обвиняют в массовом запугивании избирателей, а также подкупе деньгами и наркотиками - СМИ19:46 • 5818 просмотра
От вражеского удара по Виннице погиб выдающийся ученый Борис Авксентюк20:03 • 8740 просмотра
публикации
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Эксклюзив
26 марта, 15:16 • 39265 просмотра
Новые правила мобилизации – что меняется с 1 апреля26 марта, 14:49 • 42224 просмотра
Что такое тайм-менеджмент и как его освоить26 марта, 13:18 • 38211 просмотра
Клиника Odrex теряет доверие пациентов и деньги, пока медицинский рынок растет26 марта, 12:14 • 44741 просмотра
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждогоPhoto26 марта, 11:31 • 61963 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Марк Рютте
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Польша
Белый дом
УНН Lite
Элтон Джон отпраздновал 79-летие и получил трогательное поздравление от мужаVideo26 марта, 15:55 • 15293 просмотра
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждогоPhoto26 марта, 11:31 • 61964 просмотра
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой25 марта, 12:24 • 43527 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 79598 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 54605 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Бильд

Рубио заявил о прогрессе в дипломатических переговорах с Ираном

Киев • УНН

 • 800 просмотра

Госсекретарь США сообщил о конкретных результатах переговоров через посредников. Стив Виткофф подтвердил вовлечение Пакистана в дипломатический процесс.

Рубио заявил о прогрессе в дипломатических переговорах с Ираном

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в переговорах с Ираном "достигнут прогресс", но отказался вдаваться в подробности, с кем именно он обсуждал этот вопрос. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

"Есть страны-посредники, которые передают сообщения, и достигнут прогресс - определенный конкретный прогресс достигнут", - сказал Рубио незадолго до отъезда на встречу министров иностранных дел G7 во Франции.

Он добавил, что переговоры - это "постоянный и динамичный процесс".

Специальный посланник Стив Уиткофф подтвердил сегодня на заседании Кабинета министров президента Дональда Трампа, что США ведут переговоры с Ираном по дипломатическим каналам через Пакистан.

На вопрос, собирается ли он попросить другие страны G7 помочь снова открыть Ормузский пролив, Рубио ответил: "Это в их интересах помочь".

Другие страны получают оттуда гораздо больше топлива, чем мы

- отметил Рубио.

На вопрос, обеспокоен ли он тем, какой прием он может получить во время войны, дипломат ответил: "Я не обеспокоен этим".

"Я еду туда не для того, чтобы делать их счастливыми. Я лажу со всеми ними на личном уровне, и мы очень тщательно работаем с этими правительствами, но люди, которых я заинтересован сделать счастливыми, - это народ Соединенных Штатов", - добавил он.

Напомним

По информации АР, Иран получил американский план прекращения войны на Ближнем Востоке - предложение, направленное даже несмотря на то, что Вашингтон перебрасывает в регион десантников и дополнительных морских пехотинцев.

Белый дом: переговоры с Ираном не зашли в тупик, несмотря на первоначальное сопротивление Тегерана плану США25.03.26, 21:38 • 16259 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Марко Рубио
Дональд Трамп
Франция
Соединённые Штаты
Пакистан
Иран