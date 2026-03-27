Трамп планирует отправить 10 тысяч военных на Ближний Восток - WSJ
Киев • УНН
Пентагон рассматривает развертывание пехоты и бронетехники вблизи Ирана. Дополнительные силы усилят морпехов и десантников для контроля Ормузского пролива.
Пентагон рассматривает возможность отправки до 10 000 дополнительных наземных войск на Ближний Восток, чтобы предоставить президенту США Дональду Трампу больше военных возможностей, даже когда он рассматривает возможность мирных переговоров с Тегераном. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей Министерства обороны США, "осведомленных с планированием", информирует УНН.
Детали
Отмечается, что эти силы, которые, вероятно, будут включать пехоту и бронетехнику, будут добавлены к примерно 5000 морских пехотинцев и тысячам десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые уже направлены в регион.
Точное местоположение войск на Ближнем Востоке пока неизвестно, но, скорее всего, они окажутся в пределах досягаемости Ирана и острова Харг, который является важным центром экспорта нефти у берегов Ирана
Указывается, что ранее Трамп неоднократно заявлял, что откроет Ормузский пролив с помощью союзников или без этой помощи.
Контекст
Конгрессмены США намекают на подготовку наземной операции в Иране в ближайшее время. Тегеран усиливает оборону острова Харг и перебрасывает туда средства ПВО.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что сейчас между Тегераном и Вашингтоном не ведется никаких переговоров.
Напомним
Накануне государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в переговорах с Ираном "достигнут прогресс".
В ЦПД заявили, что поражение Ирана может ослабить россию и всю ось автократий27.03.26, 02:45 • 6326 просмотров