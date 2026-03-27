В ЦПД заявили, что поражение Ирана может ослабить россию и всю ось автократий
Киев • УНН
Руководитель ЦПД Коваленко заявил о прямом влиянии войны против Ирана на россию. Победа над Тегераном уничтожит террористические прокси и ослабит диктатуры.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что результат войны против иранского режима будет иметь прямое влияние не только на Ближний Восток, но и на дальнейшее ослабление россии. Об этом Коваленко сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Детали
Коваленко написал, что победа США и Израиля над Ираном может стать фактором стратегических изменений в мире.
От победы США и Израиля над иранским режимом зависит дальнейшее ослабление россии и оси автократий, а также стабилизация на Ближнем Востоке
Также, по его словам, поражение Тегерана может привести к исчезновению террористических прокси-сил в регионе.
Какую роль, по его оценке, играет россия
Коваленко считает, что москва будет пытаться помочь Ирану затянуть конфликт и параллельно усиливать войну против Украины.
россия будет делать все, чтобы помогать иранскому режиму затягивать войну, дестабилизируя Ормуз, и параллельно будет пытаться обострять войну против нас
По его мнению, поражение иранского режима "неизбежно приведет к постепенной дестабилизации режима путина".
Отдельно Коваленко сослался на оценки западных аналитиков, которые, по его словам, предполагают, что США могут решить ключевые вопросы по Ирану до мая.
Посмотрим, от этого многое зависит, в частности, дальнейший успех западной цивилизации
