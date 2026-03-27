$43.870.0550.850.04
В ЦПД заявили, что поражение Ирана может ослабить россию и всю ось автократий

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Руководитель ЦПД Коваленко заявил о прямом влиянии войны против Ирана на россию. Победа над Тегераном уничтожит террористические прокси и ослабит диктатуры.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что результат войны против иранского режима будет иметь прямое влияние не только на Ближний Восток, но и на дальнейшее ослабление россии. Об этом Коваленко сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

Коваленко написал, что победа США и Израиля над Ираном может стать фактором стратегических изменений в мире.

От победы США и Израиля над иранским режимом зависит дальнейшее ослабление россии и оси автократий, а также стабилизация на Ближнем Востоке

– заявил он.

Также, по его словам, поражение Тегерана может привести к исчезновению террористических прокси-сил в регионе.

Какую роль, по его оценке, играет россия

Коваленко считает, что москва будет пытаться помочь Ирану затянуть конфликт и параллельно усиливать войну против Украины.

россия будет делать все, чтобы помогать иранскому режиму затягивать войну, дестабилизируя Ормуз, и параллельно будет пытаться обострять войну против нас

– написал он.

По его мнению, поражение иранского режима "неизбежно приведет к постепенной дестабилизации режима путина".

"россия помогает разведкой Ирану, чтобы нацеливаться на американцев, чтобы убивать американцев" - Каллас призвала США усилить поддержку Украины26.03.26, 18:52 • 3874 просмотра

Отдельно Коваленко сослался на оценки западных аналитиков, которые, по его словам, предполагают, что США могут решить ключевые вопросы по Ирану до мая.

Посмотрим, от этого многое зависит, в частности, дальнейший успех западной цивилизации

– добавил он.

Как война на Ближнем Востоке наполняет бюджет кремля26.03.26, 14:59 • 24422 просмотра

