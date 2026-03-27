В ЦПД заявили, что поражение Ирана может ослабить россию и всю ось автократий

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что результат войны против иранского режима будет иметь прямое влияние не только на Ближний Восток, но и на дальнейшее ослабление россии. Об этом Коваленко сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Коваленко написал, что победа США и Израиля над Ираном может стать фактором стратегических изменений в мире.

От победы США и Израиля над иранским режимом зависит дальнейшее ослабление россии и оси автократий, а также стабилизация на Ближнем Востоке

Также, по его словам, поражение Тегерана может привести к исчезновению террористических прокси-сил в регионе.

Коваленко считает, что москва будет пытаться помочь Ирану затянуть конфликт и параллельно усиливать войну против Украины.

россия будет делать все, чтобы помогать иранскому режиму затягивать войну, дестабилизируя Ормуз, и параллельно будет пытаться обострять войну против нас