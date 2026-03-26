Как война на Ближнем Востоке наполняет бюджет кремля
Пентагон рассматривает возможность перенаправить предназначенное Украине оружие на Ближний Восток - WP
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченными
Поездка на выходные - интересные места в Одессе
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
"Мир в Европе требует справедливости": в МИД приветствовали присоединение ЕС к учредителям спецтрибунала по агрессии РФ против Украины
Массовое исчезновение несовершеннолетних девушек в Крыму: ЦНС фиксирует новые случаи
Удар БПЛА рф по центру Днепра 26 марта - повреждены 7 многоэтажек и гимназия
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждого
Клиника Odrex теряет доверие пациентов и деньги, пока медицинский рынок растет
Что такое тайм-менеджмент и как его освоить
Клиника Odrex теряет доверие пациентов и деньги, пока медицинский рынок растет
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждого
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченными
Эксклюзив
25 марта, 13:06
Как война на Ближнем Востоке наполняет бюджет кремля

Киев • УНН

 • 2032 просмотра

Эскалация вокруг Ирана повысила цены на нефть, что приносит россии сотни миллионов долларов ежедневно. Санкции и удары Украины ограничивают экспортные возможности.

Война на Ближнем Востоке, в частности вокруг Ирана, уже влияет на глобальные энергетические рынки и приносит России дополнительные доходы от экспорта нефти. Это может ударить по Украине и дать дополнительные возможности России вести войну.

По данным The Telegraph, рост цен позволяет Кремлю зарабатывать сотни миллионов долларов ежедневно. В то же время, несмотря на финансовый эффект, Россия не может в полной мере воспользоваться этой ситуацией – и ключевую роль здесь играют Украина и санкционные ограничения. Об этом в комментарии для УНН также рассказывал финансовый аналитик Виктор Гальчинский.

На фоне эскалации на Ближнем Востоке мировые цены на нефть растут из-за рисков для поставок, в частности из-за ситуации в Ормузском проливе. Это автоматически играет на пользу России, которая остается одним из ключевых экспортеров энергоресурсов.

По оценкам, доходы Кремля только за последний месяц могли вырасти вдвое – с примерно 12 до 24 миллиардов долларов. Таким образом, даже частичное повышение цен на нефть напрямую конвертируется в финансирование войны против Украины.

Впрочем, как отмечает эксперт, этот эффект имеет свои ограничения.

В краткосрочной перспективе Россия может выиграть от этой истории. Часть танкеров с нефтью просто стоит в море и ждет возможности продать груз. Если появится шанс это сделать – Россия получит за это деньги

- сказал Виктор Гальчинский.

Речь идет прежде всего о так называемом "теневом флоте" – танкерах, которые используются для обхода санкций и часто вынуждены простаивать из-за логистических и юридических ограничений. То есть использовать ситуацию на максимум Кремль не может.

Использовать это на полную Россия не сможет из-за ограниченной пропускной способности альтернативных экспортных маршрутов и ограничений в собственном танкерном флоте

- пояснил Гальчинский.

Дополнительным фактором остаются удары Украины по российской энергетической инфраструктуре, которые снижают возможности переработки и экспорта. Атаки на нефтебазы, НПЗ и логистические узлы создают системные ограничения, которые не позволяют России быстро нарастить поставки даже в благоприятной ценовой конъюнктуре.

Кроме того, нестабильность морских маршрутов и частичная блокировка логистики также влияют на объемы экспорта. Часть танкеров физически не может вовремя доставить нефть или вынуждена менять маршруты, что увеличивает затраты и снижает эффективность.

Таким образом, война на Ближнем Востоке действительно создает для России "окно возможностей" – рост доходов от нефти частично компенсирует санкционное давление и позволяет финансировать войну. Однако это не полноценный экономический прорыв.

Напротив, ситуация выглядит как ограниченный бонус – Россия зарабатывает больше, чем раньше, но значительно меньше, чем могла бы без санкций, ударов Украины и проблем с логистикой. И именно эти факторы не позволяют Кремлю полностью конвертировать энергетический кризис в стратегическое преимущество на фронте.

Андрей Тимощенков

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Украина
Иран