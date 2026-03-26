Как война на Ближнем Востоке наполняет бюджет кремля

Война на Ближнем Востоке, в частности вокруг Ирана, уже влияет на глобальные энергетические рынки и приносит России дополнительные доходы от экспорта нефти. Это может ударить по Украине и дать дополнительные возможности России вести войну.

По данным The Telegraph, рост цен позволяет Кремлю зарабатывать сотни миллионов долларов ежедневно. В то же время, несмотря на финансовый эффект, Россия не может в полной мере воспользоваться этой ситуацией – и ключевую роль здесь играют Украина и санкционные ограничения. Об этом в комментарии для УНН также рассказывал финансовый аналитик Виктор Гальчинский.

На фоне эскалации на Ближнем Востоке мировые цены на нефть растут из-за рисков для поставок, в частности из-за ситуации в Ормузском проливе. Это автоматически играет на пользу России, которая остается одним из ключевых экспортеров энергоресурсов.

По оценкам, доходы Кремля только за последний месяц могли вырасти вдвое – с примерно 12 до 24 миллиардов долларов. Таким образом, даже частичное повышение цен на нефть напрямую конвертируется в финансирование войны против Украины.

Впрочем, как отмечает эксперт, этот эффект имеет свои ограничения.

В краткосрочной перспективе Россия может выиграть от этой истории. Часть танкеров с нефтью просто стоит в море и ждет возможности продать груз. Если появится шанс это сделать – Россия получит за это деньги - сказал Виктор Гальчинский.

Речь идет прежде всего о так называемом "теневом флоте" – танкерах, которые используются для обхода санкций и часто вынуждены простаивать из-за логистических и юридических ограничений. То есть использовать ситуацию на максимум Кремль не может.

Использовать это на полную Россия не сможет из-за ограниченной пропускной способности альтернативных экспортных маршрутов и ограничений в собственном танкерном флоте - пояснил Гальчинский.

Дополнительным фактором остаются удары Украины по российской энергетической инфраструктуре, которые снижают возможности переработки и экспорта. Атаки на нефтебазы, НПЗ и логистические узлы создают системные ограничения, которые не позволяют России быстро нарастить поставки даже в благоприятной ценовой конъюнктуре.

Кроме того, нестабильность морских маршрутов и частичная блокировка логистики также влияют на объемы экспорта. Часть танкеров физически не может вовремя доставить нефть или вынуждена менять маршруты, что увеличивает затраты и снижает эффективность.

Таким образом, война на Ближнем Востоке действительно создает для России "окно возможностей" – рост доходов от нефти частично компенсирует санкционное давление и позволяет финансировать войну. Однако это не полноценный экономический прорыв.

Напротив, ситуация выглядит как ограниченный бонус – Россия зарабатывает больше, чем раньше, но значительно меньше, чем могла бы без санкций, ударов Украины и проблем с логистикой. И именно эти факторы не позволяют Кремлю полностью конвертировать энергетический кризис в стратегическое преимущество на фронте.