У ЦПД заявили, що поразка Ірану може послабити росію і всю вісь автократій

Київ • УНН

 • 2376 перегляди

Керівник ЦПД Коваленко заявив про прямий вплив війни проти Ірану на росію. Перемога над Тегераном знищить терористичні проксі та послабить диктатури.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що результат війни проти іранського режиму матиме прямий вплив не лише на Близький Схід, а й на подальше ослаблення росії. Про це Коваленко повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Коваленко написав, що перемога США та Ізраїлю над Іраном може стати фактором стратегічних змін у світі.

Від перемоги США та Ізраїлю над іранським режимом залежить подальше послаблення росії і вісі автократій, а також стабілізація на Близькому Сході

– заявив він.

Також, за його словами, поразка Тегерана може призвести до зникнення терористичних проксі-сил у регіоні.

Яку роль, за його оцінкою, відіграє росія

Коваленко вважає, що москва буде намагатися допомогти Ірану затягнути конфлікт і паралельно посилювати війну проти України.

росія робитиме все, аби допомагати іранському режиму затягувати війну, дестабілізуючи Ормуз, і паралельно буде намагатися загострювати війну проти нас

– написав він.

На його думку, поразка іранського режиму "неминуче призведе до поступової дестабілізації режиму путіна".

Окремо Коваленко послався на оцінки західних аналітиків, які, за його словами, припускають, що США можуть вирішити ключові питання щодо Ірану до травня.

Побачимо, від цього багато що залежить, зокрема, подальший успіх західної цивілізації

– додав він.

