Украина использует дальнобойные удары для давления на россию после ослабления нефтяных санкций - Зеленский
Киев • УНН
Украина атакует российскую энергетику для давления на москву из-за ослабления санкций. Зеленский подчеркнул важность ответов для остановки агрессии.
Украина использует дальнобойные удары по энергетической инфраструктуре, чтобы поддерживать давление на россию после того, как международные нефтяные санкции против москвы были ослаблены после войны с Ираном. Об этом Зеленский заявил Reuters, передает УНН.
Давление на россию в мире уменьшается. Поэтому, в отличие от большинства стран мира, Украина имеет собственные санкции: свои дальнобойные возможности
После массированных ударов российских беспилотников и ракет по украинским городам в последние дни, Зеленский добавил, что давление на Москву необходимо поддерживать: "Если Украина не ответит на их атаки, Россия просто продолжит войну и даже не будет думать о паузах".
Ранее Зеленский заявил, что россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, в каждой общине должно быть серьезное отношение, абсолютно ответственное отношение, к защите соответствующих объектов.