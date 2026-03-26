Україна використовує далекобійні удари для тиску на росію після послаблення нафтових санкцій - Зеленський

$43.870.0550.850.04
ukenru
18:28 • 8462 перегляди
Буданов сподівається на проведення великого обміну полоненими на ВеликденьVideo
Ексклюзив
18:12 • 15933 перегляди
Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості
Ексклюзив
17:53 • 14145 перегляди
Від курсу валют до пенсій: як проблеми з міжнародним фінансуванням вплинуть на економіку країни та життя українців
Ексклюзив
15:16 • 33458 перегляди
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Ексклюзив
26 березня, 14:41 • 28415 перегляди
Як обрати безпечну стоматологію для лікування дитини під седацією - поради від експерта
Ексклюзив
26 березня, 12:59 • 22806 перегляди
Як війна на Близькому Сході наповнює бюджет кремля
26 березня, 09:53 • 30463 перегляди
Пентагон розглядає можливість перенаправити призначену Україні зброю на Близький Схід - WP
25 березня, 18:28 • 45448 перегляди
рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський
Ексклюзив
25 березня, 16:27 • 63195 перегляди
Україна заходить в Африку - новий етап глобальної гри
25 березня, 13:57 • 100460 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1.1м/с
79%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto26 березня, 11:31 • 59545 перегляди
Клініка Odrex втрачає довіру пацієнтів та гроші, поки медичний ринок росте26 березня, 12:14 • 42590 перегляди
Що таке тайм-менеджмент і як його освоїти26 березня, 13:18 • 35249 перегляди
Нові правила мобілізації - що змінюється від 1 квітня26 березня, 14:49 • 37194 перегляди
Елтон Джон відсвяткував 79-річчя та отримав зворушливе привітання від чоловікаVideo15:55 • 12369 перегляди
Публікації
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Ексклюзив
15:16 • 33458 перегляди
Нові правила мобілізації - що змінюється від 1 квітня26 березня, 14:49 • 37328 перегляди
Що таке тайм-менеджмент і як його освоїти26 березня, 13:18 • 35331 перегляди
Клініка Odrex втрачає довіру пацієнтів та гроші, поки медичний ринок росте26 березня, 12:14 • 42678 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto26 березня, 11:31 • 59667 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Марк Рютте
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Польща
Париж
Реклама
УНН Lite
Елтон Джон відсвяткував 79-річчя та отримав зворушливе привітання від чоловікаVideo15:55 • 12448 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto26 березня, 11:31 • 59668 перегляди
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою25 березня, 12:24 • 42916 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн25 березня, 06:19 • 79000 перегляди
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto24 березня, 18:35 • 54026 перегляди
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Опалення
Forbes

Україна використовує далекобійні удари для тиску на росію після послаблення нафтових санкцій - Зеленський

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Україна атакує російську енергетику для тиску на москву через послаблення санкцій. Зеленський наголосив на важливості відповідей для зупинення агресії.

Україна використовує далекобійні удари по енергетичній інфраструктурі, щоб підтримувати тиск на росію після того, як міжнародні нафтові санкції проти москви були послаблені після війни з Іраном. Про це Зеленський заявив Reuters, передає УНН.

Тиск на росію у світі зменшується. Тому, на відміну від більшості країн світу, Україна має власні санкції: свої далекобійні можливості 

- сказав Зеленський. 

Після масованих ударів російських безпілотників та ракет по українських містах останніми днями, Зеленський додав, що тиск на москву необхідно підтримувати: "Якщо Україна не відповість на їхні атаки, росія просто продовжить війну і навіть не думатиме про паузи".

Нагадаємо 

Раніше Зеленський заявив, що росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, в кожній громаді має бути серйозне ставлення, абсолютно відповідальне ставлення, до захисту відповідних об’єктів.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Reuters
Володимир Зеленський
Україна
Іран