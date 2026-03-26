Україна використовує далекобійні удари для тиску на росію після послаблення нафтових санкцій - Зеленський
Київ • УНН
Україна атакує російську енергетику для тиску на москву через послаблення санкцій. Зеленський наголосив на важливості відповідей для зупинення агресії.
Україна використовує далекобійні удари по енергетичній інфраструктурі, щоб підтримувати тиск на росію після того, як міжнародні нафтові санкції проти москви були послаблені після війни з Іраном. Про це Зеленський заявив Reuters, передає УНН.
Тиск на росію у світі зменшується. Тому, на відміну від більшості країн світу, Україна має власні санкції: свої далекобійні можливості
Після масованих ударів російських безпілотників та ракет по українських містах останніми днями, Зеленський додав, що тиск на москву необхідно підтримувати: "Якщо Україна не відповість на їхні атаки, росія просто продовжить війну і навіть не думатиме про паузи".
Раніше Зеленський заявив, що росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, в кожній громаді має бути серйозне ставлення, абсолютно відповідальне ставлення, до захисту відповідних об’єктів.