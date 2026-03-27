Зеленський: тиск на Україну не призведе до швидкого закінчення війни
Київ • УНН
Президент заявив, що для завершення війни США мають посилювати тиск на росію а не на Київ. Конфлікт на Близькому Сході не має послаблювати підтримку.
Тиск на Київ не призведе до швидкого закінчення війни. Про це в інтерв'ю Le Monde заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, якщо Сполучені Штати Америки хочуть завершення війни, їм потрібно більше тиснути на рф.
Я вважаю, що якщо Сполучені Штати справді хочуть швидкого завершення цієї війни, то цього не вдасться досягти, чинячи більше тиску на Україну. Цього буде досягнуто, чинячи більше тиску на росію
Він наголосив, що хоча конфлікт на Близькому Сході "відволікає увагу" від України, це не повинно призводити до того, що її союзники забудуть про важливість їхньої підтримки в конфлікті, який триває з 2022 року.
Нагадаємо
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що військова допомога з України на Близький Схід не перенаправляється, але "це можливо".
