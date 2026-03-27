ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
75%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Кір Стармер
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал17:38 • 7688 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 14203 перегляди
Павло Зібров розкрив свій секрет густих вусів - рецепт від народного артиста України27 березня, 13:02 • 20276 перегляди
Різ Візерспун відзначила ювілей у колі родини - яскраві кадри зі святкуванняVideo27 березня, 11:30 • 25734 перегляди
Елтон Джон відсвяткував 79-річчя та отримав зворушливе привітання від чоловікаVideo26 березня, 15:55 • 31576 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
MIM-104 Patriot
Фільм

Зеленський: тиск на Україну не призведе до швидкого закінчення війни

Київ • УНН

 • 1358 перегляди

Президент заявив, що для завершення війни США мають посилювати тиск на росію а не на Київ. Конфлікт на Близькому Сході не має послаблювати підтримку.

Тиск на Київ не призведе до швидкого закінчення війни. Про це в інтерв'ю Le Monde заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, якщо Сполучені Штати Америки хочуть завершення війни, їм потрібно більше тиснути на рф.

Я вважаю, що якщо Сполучені Штати справді хочуть швидкого завершення цієї війни, то цього не вдасться досягти, чинячи більше тиску на Україну. Цього буде досягнуто, чинячи більше тиску на росію

- сказав глава держави.

Він наголосив, що хоча конфлікт на Близькому Сході "відволікає увагу" від України, це не повинно призводити до того, що її союзники забудуть про важливість їхньої підтримки в конфлікті, який триває з 2022 року.

Нагадаємо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що військова допомога з України на Близький Схід не перенаправляється, але "це можливо".

Україна використовує далекобійні удари для тиску на росію після послаблення нафтових санкцій - Зеленський26.03.26, 23:10 • 7652 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна