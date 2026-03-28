На фронте увеличилось количество боев за сутки, треть штурмов на двух направлениях - карта от Генштаба

181 бой произошел на фронте за минувшие сутки, что на пятую часть больше, чем днем ранее, горячее всего - на Покровском и Константиновском направлениях, куда пришлась более трети вражеских атак, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 28 марта, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Вчера противник совершил 59 авиационных ударов, сбросив 228 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8269 дронов-камикадзе и совершил 3567 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 67 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Покровское, Левадное, Подгавриловка, Ивановка Днепропетровской области; Цветковое, Новоселовка, Долинка, Широкое, Копани, Верхняя Терса, Воздвижевка, Любицкое, Горькое, Гуляйпольское, Орехов и Преображенка Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила три района сосредоточения личного состава оккупантов.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять боестолкновений, противник нанес один авиаудар, сбросил три авиабомбы, совершил 89 обстрелов, из которых пять – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в направлениях населенных пунктов Прилипка, Волчанск, Зыбино, Малая Волчья и Охримовка.

На Купянском направлении агрессор восемь раз атаковал в направлениях населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Глушковка, Новоплатоновка, Подолы, Новоосиново, Песчаное.

На Лиманском направлении противник атаковал девять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в направлениях населенных пунктов Новосергеевка, Ставки, Дробышево, Лиман и в районе Среднего.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед неподалеку Платоновки и в направлении Рай-Александровки и Резниковки.

На Краматорском направлении враг совершил три наступательных действия в сторону Маркового и Червоного.

На Константиновском направлении враг совершил 35 атак в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Степановки, Новопавловки и в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Яблоновка, Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Муравка, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Белицкое, Новое Шахово, Новоподгороднее, Новопавловка.

На Александровском направлении противник четыре раза атаковал в сторону населенных пунктов Александроград, Вербовое, Калиновское.

На Гуляйпольском направлении произошло 21 атака оккупантов в сторону населенных пунктов Варваровка, Староукраинка, Еленоконстантиновка, Зеленое, Зализничное и в районе Мирного.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну вражескую атаку вблизи Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

