$43.8850.61
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3м/с
65%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Сергей Лысак
Кароль Навроцкий
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Одесса
Израиль
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал27 марта, 17:38 • 16378 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям27 марта, 15:21 • 20377 просмотра
Павел Зибров раскрыл свой секрет густых усов - рецепт от народного артиста Украины27 марта, 13:02 • 25457 просмотра
Риз Уизерспун отметила юбилей в кругу семьи — яркие кадры с празднованияVideo27 марта, 11:30 • 30545 просмотра
Элтон Джон отпраздновал 79-летие и получил трогательное поздравление от мужаVideo26 марта, 15:55 • 36038 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Шахед-136

На фронте увеличилось количество боев за сутки, треть штурмов на двух направлениях - карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 1270 просмотра

За сутки зафиксировано 181 боевое столкновение, наиболее горячо на Покровском и Константиновском направлениях. Враг применил более 8 тысяч дронов-камикадзе.

181 бой произошел на фронте за минувшие сутки, что на пятую часть больше, чем днем ранее, горячее всего - на Покровском и Константиновском направлениях, куда пришлась более трети вражеских атак, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 28 марта, показав карту боевых действий, пишет УНН

Силы обороны отбивают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на разных участках фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 181 боевое столкновение

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник совершил 59 авиационных ударов, сбросив 228 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8269 дронов-камикадзе и совершил 3567 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 67 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Покровское, Левадное, Подгавриловка, Ивановка Днепропетровской области; Цветковое, Новоселовка, Долинка, Широкое, Копани, Верхняя Терса, Воздвижевка, Любицкое, Горькое, Гуляйпольское, Орехов и Преображенка Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила три района сосредоточения личного состава оккупантов.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять боестолкновений, противник нанес один авиаудар, сбросил три авиабомбы, совершил 89 обстрелов, из которых пять – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в направлениях населенных пунктов Прилипка, Волчанск, Зыбино, Малая Волчья и Охримовка.

На Купянском направлении агрессор восемь раз атаковал в направлениях населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Глушковка, Новоплатоновка, Подолы, Новоосиново, Песчаное.

На Лиманском направлении противник атаковал девять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в направлениях населенных пунктов Новосергеевка, Ставки, Дробышево, Лиман и в районе Среднего.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед неподалеку Платоновки и в направлении Рай-Александровки и Резниковки.

На Краматорском направлении враг совершил три наступательных действия в сторону Маркового и Червоного.

На Константиновском направлении враг совершил 35 атак в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Степановки, Новопавловки и в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Яблоновка, Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Муравка, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Белицкое, Новое Шахово, Новоподгороднее, Новопавловка.

На Александровском направлении противник четыре раза атаковал в сторону населенных пунктов Александроград, Вербовое, Калиновское.

На Гуляйпольском направлении произошло 21 атака оккупантов в сторону населенных пунктов Варваровка, Староукраинка, Еленоконстантиновка, Зеленое, Зализничное и в районе Мирного.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну вражескую атаку вблизи Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина