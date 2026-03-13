$44.160.1950.960.02
На фронте за сутки произошло более 150 боестолкновений - Генштаб

Киев • УНН

 • 1606 просмотра

За сутки враг применил более 9000 дронов-камикадзе и 292 авиабомбы. ВСУ ликвидировали 860 оккупантов и уничтожили десятки единиц вражеской техники.

На фронте за сутки произошло более 150 боестолкновений - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 154 боевых столкновения. В четверг, 12 марта, враг нанес один ракетный удар с применением одной ракеты, 78 авиационных ударов, сбросив 292 управляемые авиабомбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подробности

Кроме того, применил 9112 дронов-камикадзе и совершил 4231 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 201 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов на Днепропетровщине: Покровское, Подгавриловка, Орлы; в Запорожской области: Новое Поле, Самойловка, Воздвижевка, Копани, Ровное, Новоукраинка, Любицкое, Новоселовка, Чаривное, Рождественка, Таврийское; в Херсонской области: Одрадокаменка.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили реактивную систему залпового огня и один другой важный объект российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки противник один раз атаковал позиции украинских защитников, совершил 138 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением РСЗО. Нанес шесть авиаударов с применением 14 авиабомб.

На Южно-Слобожанском направлении враг один раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в сторону населенного пункта Зыбино.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в направлении населенных пунктов Подолы и Глушковка.

На Лиманском направлении противник атаковал семь раз. Пытался вклиниться в украинскую оборону в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман, Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Кривой Луки, Рай-Александровки, Резниковки и в районах населенных пунктов Ямполь, Закотное, Платоновка.

На Краматорском направлении агрессор наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 28 атак в сторону Константиновки, Ильиновки, Иванополья, Степановки, Новопавловки, Софиевки и в районах Плещеевки и Русиного Яра.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 27 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Родинское, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новоподгороднее и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новоалександровка, Белицкое, Гришино и Новопавловка.

На Александровском направлении противник атаковал восемь раз, в районах Рыбного, Березового, Александрограда и Новогригорьевки.

На Гуляйпольском направлении произошло 28 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Мирного, Зеленого и в сторону Доброполья, Железнодорожного, Еленоконстантиновки.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения, в сторону Приморского и в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении штурмовые действия противника не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 860 человек. Также враг потерял семь танков, пять боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, четыре реактивные системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 2071 беспилотный летательный аппарат и 189 единиц автомобильной техники.

Евгений Устименко

