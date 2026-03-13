На фронті за добу сталось понад 150 бойових зіткнень - Генштаб

Впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 154 бойових зіткнень. У четвер, 12 березня, ворог завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 78 авіаційних ударів, скинувши 292 керованих авіабомби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, застосував 9112 дронів–камікадзе та здійснив 4231 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 201 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Покровське, Підгаврилівка, Орли; у Запорізькій області: Нове Поле, Самійлівка, Воздвижівка, Копані, Рівне, Новоукраїнка, Любицьке, Новоселівка, Чарівне, Різдвянка, Таврійське; у Херсонській області: Одрадокам’янка.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили реактивну систему залпового вогню та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби противник один раз атакував позиції українських оборонців, здійснив 138 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням РСЗВ. Завдав шести авіаударів із застосуванням 14 авіабомб.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у бік населеного пункту Зибине.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у напрямку населених пунктів Подоли та Глушківка.

На Лиманському напрямку противник атакував сім разів. Намагався вклинитися в українську оборону в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Дробишеве.

На Слов’янському напрямку впродовж вчорашньої доби українські захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки, Різниківки та в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне, Платонівка.

На Краматорському напрямку агресор наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак у бік Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки та в районах Плещіївки й Русиного Яру.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 27 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Новоолександрівка, Білицьке, Гришине й Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував вісім разів, в районах Рибного, Березового, Олександрограда та Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 28 атак окупантів у районах Гуляйполя, Мирного, Зеленого та у бік Добропілля, Залізничного, Оленокостянтинівки.

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення, в бік Приморського та в районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку штурмові дії противника не зафіксовані.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати російських загарбників минулої доби склали 860 осіб. Також ворог втратив сім танків, п’ять бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 2071 безпілотний літальний апарат та 189 одиниць автомобільної техніки.

