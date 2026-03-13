На фронті за добу сталось понад 150 бойових зіткнень - Генштаб

$44.160.1950.960.02
ukenru
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 18460 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 47543 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 44800 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 66333 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 35841 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 24212 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 19726 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23506 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 40316 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 50229 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2м/с
47%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Американський літак-заправник KC-135 розбився у повітряному просторі Іраку12 березня, 22:40 • 35522 перегляди
У Криму та Севастополі пролунали вибухи, працює ППО і зник інтернет - монітори12 березня, 23:18 • 6892 перегляди
Пустелю Сахара в Алжирі вкрив сніг через аномальне зниження температуриPhoto12 березня, 23:40 • 5738 перегляди
Україна першою протестує новий купол ППО Michelangelo від Leonardo12 березня, 23:58 • 32322 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня07:00 • 5876 перегляди
Публікації
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня07:00 • 6114 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 66338 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 39386 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 34839 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto12 березня, 11:29 • 63438 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Алі Хаменеї
Музикант
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Ізраїль
Ірак
Реклама
УНН Lite
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 21315 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 21351 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 19864 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 35965 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 54759 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Financial Times
TikTok

На фронті за добу сталось понад 150 бойових зіткнень - Генштаб

Київ • УНН

 • 1630 перегляди

За добу ворог застосував понад 9000 дронів-камікадзе та 292 авіабомби. ЗСУ ліквідували 860 окупантів і знищили десятки одиниць ворожої техніки.

На фронті за добу сталось понад 150 бойових зіткнень - Генштаб

Впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 154 бойових зіткнень. У четвер, 12 березня, ворог завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 78 авіаційних ударів, скинувши 292 керованих авіабомби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Крім того, застосував 9112 дронів–камікадзе та здійснив 4231 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 201 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Покровське, Підгаврилівка, Орли; у Запорізькій області: Нове Поле, Самійлівка, Воздвижівка, Копані, Рівне, Новоукраїнка, Любицьке, Новоселівка, Чарівне, Різдвянка, Таврійське; у Херсонській області: Одрадокам’янка.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили реактивну систему залпового вогню та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби противник один раз атакував позиції українських оборонців, здійснив 138 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням РСЗВ. Завдав шести авіаударів із застосуванням 14 авіабомб.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у бік населеного пункту Зибине.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у напрямку населених пунктів Подоли та Глушківка.

На Лиманському напрямку противник атакував сім разів. Намагався вклинитися в українську оборону в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Дробишеве.

На Слов’янському напрямку впродовж вчорашньої доби українські захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки, Різниківки та в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне, Платонівка.

На Краматорському напрямку агресор наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак у бік Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки та в районах Плещіївки й Русиного Яру.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 27 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Новоолександрівка, Білицьке, Гришине й Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував вісім разів, в районах Рибного, Березового, Олександрограда та Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 28 атак окупантів у районах Гуляйполя, Мирного, Зеленого та у бік Добропілля, Залізничного, Оленокостянтинівки.

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення, в бік Приморського та в районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку штурмові дії противника не зафіксовані.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати російських загарбників минулої доби склали 860 осіб. Також ворог втратив сім танків, п’ять бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 2071 безпілотний літальний апарат та 189 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо

У ніч на 13 березня російські окупанти атакували Україну балістичною ракетою і 126 дронами, 117 з них знешкоджено.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Херсонська область
Гуляйполе
Україна
Костянтинівка
Краматорськ