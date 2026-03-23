Украинские военные за неделю ликвидировали 473 оккупанта на Покровском направлении - 7 корпус ДШВ
Киев • УНН
7-й корпус ДШВ продолжает сдерживать врага в Покровской агломерации. За неделю украинские военные ликвидировали и ранили 473 оккупанта, сбили 872 БПЛА и уничтожили технику противника.
Агрессор не оставлял попыток продвигаться в районе Покровска, Мирнограда и Гришино Донецкой области с 16 по 22 марта, применяя дроны, разнообразную технику и артиллерию. Об этом сообщает командование 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, пишет УНН.
Подразделения в полосе обороны 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ продолжают сдерживать противника и ежедневно наносят ему ощутимые потери
За прошедшую неделю военные 7-го корпуса ДШВ ликвидировали и ранили 473 оккупанта, сбили и посадили 872 ударных БПЛА, а также уничтожили и повредили 30 единиц авто- и мототехники.
Кроме того, украинские подразделения уничтожили и поразили 1 НРК, 3 единицы бронетехники, 18 точек запуска БпЛА, 6 орудий и РСЗО.
