Українські військові за тиждень ліквідували 473 окупанти на Покровському напрямку - 7 корпус ДШВ
Київ • УНН
7-й корпус ДШВ продовжує стримувати ворога в Покровській агломерації. За тиждень українські військові ліквідували та поранили 473 окупанти, збили 872 БПЛА та знищили техніку противника.
Агресор не полишав спроб просуватись у районі Покровська, Мирнограда та Гришиного Донецької області з 16 по 22 березня, застосовуючи дрони, різноманітну техніку й артилерію. Про це повідомляє командування 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ, пише УНН.
Підрозділи у смузі оборони 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ продовжують стримувати противника та щодня завдають йому відчутних втрат
За минулий тиждень військові 7-го корпусу ДШВ ліквідували та поранили 473 окупанти, збили та посадили 872 ударних БПЛА, а також знищили та пошкодили 30 одиниць авто- і мототехніки.
Крім того, українські підрозділи знищили та уразили 1 НРК, 3 одиниці бронетехніки, 18 точок запуску БпЛА, 6 гармат і РСЗВ.
